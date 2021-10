Formoso teme que As Pontes y Cerceda se queden sin los 111 millones en ayudas por el cierre de las térmicas

El alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, da voz de alerta sobre las ayudas por valor de 110 millones de euros a Meirama y el concello del que es regidor. Según defiende el también candidato a la Secretaría Xeral del PSdeG en las primarias, es «necesario resolver a corto plazo» el convenio en la Mesa de Transición Justa de As Pontes para «que no se pongan en riesgo los 111 millones de euros que deben ser destinados a la reactivación de las comarcas mineras gallegas».

González Formoso ha realizado estas declaraciones que también suscriben el resto de integrantes del grupo local de trabajo por una transición justa, del cual forman parte los sindicatos CC OO, CIG o UGT, el comité de empresa de Endesa en As Pontes, Cohempo, Seara y la Asociación de Transportistas de Carbón.

Es por ello que el regidor pontés ha emplazado al Ejecutivo gallego a marcar en el calendario una fecha para firmar el convenio y desbloquear la entrega de estos 111 millones de euros de ayudas que el Ministerio para la Transición Ecológica prometió para las dos comarcas gallegas afectadas por los cierres de térmicas.

«Hay proyectos interesados»

En este sentido, González Formoso apeló al «compromiso tanto del gobierno central como del autonómico para evitar que se pierdan estas inversiones». Y es que, según ha recalcado, ya «hay proyectos interesados en optar a estas ayudas y afincarse en las comarcas mineras de Galicia«.

En paralelo, preguntado por la posible puesta en marcha de las central de Endesa en As Pontes, González Formoso señaló que ese sería otro tema a abordar en la Mesa de Transición Justa, pero ha advertido que el anuncio es un mero «espejismo», toda vez que el expediente de tramitación de cierre sigue adelante.