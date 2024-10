El futuro del Básquet Coruña, lejos de Roberto Cibeira pero en la órbita de Inditex

Roberto Cibeira, primer ejecutivo de Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, anunció este jueves su intención de abandonar la presidencia del Básquet Coruña, una noticia que cogió por sorpresa a la afición pero que, en ámbitos empresariales, había quien daba por hecho. El economista y ex de Arthur Andersen lleva once años ligado al club naranja y seis en la directiva. A él y a su equipo se le atribuye la profesionalización de un equipo que ha sido capaz de ascender a la liga ACB y arrancar la temporada imponiéndose al Real Madrid de Florentino Pérez. No obstante, la exigencia de dedicación de un club en la Liga Endesa sería complicada de compatibilizar con la agenda de un hombre encargado de gestionar la fortuna del hombre más acaudalado de España, cuyas empresas rozaron los 8.000 millones de beneficio el pasado año.

Pero, tras dos años frenéticos, en los que el Básquet Coruña no solo ha ascendido, sino que ha logrado cumplir los exigentes requisitos de la ACB tanto a nivel material como económico –entre otras cosas, gracias a un acuerdo con el Concello de A Coruña, ha pasado de jugar en el Palacio de los Deportes al Coliseum— este jueves eran pocas las fuentes consultadas que pensaban que el relevo de Cibeira no está ya más que encaminado. Y ahí, de nuevo, puede volver a jugar un papel importante el empresariado coruñés y, dentro del mismo, los grandes proveedores de la multinacional textil.

Cibeira no adelantó ningún nombre como eventual candidato a la presidencia, pero dejó claro que “el escenario de que no se presente nadie no se contempla”. El club es muy distinto ahora que al de hace seis años.

Relevo y ampliación de capital

Cibeira desveló este jueves su intención de convocar una junta extraordinaria del club junto con la ordinaria antes de final de año para escoger a una nueva directiva que tome el relevo de la actual. Entre otras cosas, quienes tomen las riendas de la sociedad deportiva tendrán que coordinar la ampliación de capital que la entidad tiene que llevar a cabo tras el ascenso y que se cifra en unos dos millones de euros. El ejecutivo natural de O Carballiño indicó que no se presentará a la reelección, ni como presidente ni como consejero. Queda la duda de si lo harán el resto de integrantes de la actual directiva, algo que el ejecutivo no dejó claro del todo en su comparecencia. Según fuentes del club, de momento, no se puede dar nada por hecho, unos se irán pero otros podrían llegar a dar el paso. Toda una incógnita. Otras fuentes consultadas por Economía Digital Galicia indican que, previsiblemente, los directivos que entraron de la mano de Cibeira, marcharán con él. No obstante, el consejo ha crecido en número de integrantes este mismo verano.

El Básquet Coruña cuenta en la actualidad con más de 7.600 abonados. Foto: Básquet Coruña

En la directiva actual del club de baloncesto hay hasta cuatro miembros ligados a Inditex, además de otros dos que pertenecen a una de las grandes proveedoras de la multinacional con base de operaciones en Arteixo, Nordés Ancín.

Los ‘fichajes’ de Cibeira

Cibeira aterró en la presidencia del Básquet Coruña en mayo de 2018, hace seis años. Una entrada tranquila, ya que fue el único candidado que se presentó a la presidencia del club, por lo que fue nombrado automáticamente. El gestor de la fortuna del fundador de Inditex mantuvo al presidente saliente, Juan Carlos Fernández Herrero, como vicepresidente. Este figura también como director de proyectos en la Fundación Amancio Ortega, la obra social del hombre más rico de España, un entidad sin ánimo de lucro en la que Cibeira es vocal del patronato desde 2020.

El directivo se llevó consigo al consejo del antiguo Leyma Coruña a dos hombres que también proceden del gigante textil: Fernando Rey Figueiras, tesorero, y Enrique Muñoz Langarón, secretario. Muy cercano a Cibeira, el primero es, como él, un ilustre ex de Arthur Andersen. Durante quince años fue director internacional del Área Europa de Inditex para, en 2020, pasar a ocupar la dirección financiera de Goa Invest, la gran constructora de Ortega Gaona, encargada de las obras del grupo textil y de Pontegadea y la Fundación Ortega (realizan, por ejemplo, los centros de mayores donados a la Xunta de Galicia). Allí se mantuvo hasta el año pasado, cuando volvió a recalar en Inditex, en el área de Desarrollo Corporativo.

El secretario del consejo saliente es Enrique Muñoz Langarón. Abogado y miembro de la asesoría jurídica de Inditex, según datos del Registro Mercantil figura como apoderado solidario de decenas de sociedades del grupo, de Zara España a Tempe o Massimo Dutti. Además, durante 13 años, hasta 2022, fue secretario del Consello Social de la Universidade da Coruña, órgano presidido por Antonio Abril Abadín, secretario general de Inditex durante más de tres décadas y uno de los históricos hombres de confianza del padre de Sandra y Marta Ortega.

“Es gente a la que le gusta mucho el baloncesto, que son aficionados y amigos, por lo que fue fácil que se animasen estando Roberto”, indicaba a este medio hace unos meses una fuente del entorno de Cibeira. Esas voces del entorno laboral del ejecutivo ya indicaban entonces que “se lo pensó mucho antes de dar el paso a la presidencia del equipo, ya que es un cargo que requiere dedicación y, desde luego, su agenda es apretada”.

Dos nuevas incorporaciones

Cuando Cibeira accedió a la presidencia del Básquet Coruña, la directiva del equipo se completaba con los vocales Alberto Méndez Dávila, Francisco Javier López Fernández y Carlos López Cachaza. Pero el consejo se amplió el pasado verano con la entrada de Pablo de Amallo Corral y Ángel Fernández Corral, dos director de la empresa Nordés Ancín, con sede en el polígono del Espíritu Santo y proveedora de Inditex.

De Amallo Corral figura como consejero delegado de Nordés, mientras que Fernández Corral ocupa el cargo de director. Multinacional de ingeniería y montaje especializada en instalaciones de climatización, en su página web figuran obras ligadas tanto a Inditex como a activos inmobiliarios dentro del portfolio de Pontegadea. Es el caso de una de las naves de la gran zapatería del grupo textil, Tempe, en Alicante, o los edificios de oficinas de Recoletos 7-9, Castellana 35 o Passeig de Grácia 56, adquisiciones de Ortega a través de su holding.

Un club “sin deudas y con presupuesto”

En su comparecencia de este jueves, Cibeira indicó que ya había renunciado a presentarse a la reelección en la anterior convocatoria del club, pero debido a que no había recambio optó por mantenerse en la presidencia. Ahora, indicó que “el escenario de que no se presente nadie no se contempla”. “En la junta general del año pasado ya dije que no me iba a presentar porque sentía que el consejo había cumplido un ciclo. Con el ascenso, entendí que, con lo que venía encima, hubiésemos hecho mucho daño al club si nos íbamos. El momento de ahora es bueno, ya que quien llegue no va a tener que preocuparse por deudas ni por presupuesto”, expuso.

Más allá de Cibeira y sus hombres en la directiva, muchos otros pesos pesados de Inditex son habituales en los partidos del Básquet Coruña. Destaca, por ejemplo, José Arnau, su padrino en Pontegadea, vicepresidente del grupo patrimonial de la familia y de Inditex, y también, mano derecha de Flora Pérez Marcote en la Fundación Amancio Ortega.

También Manuel Pose Palleiro, el presidente de Aluman, se ha convertido en otro habitual. El grupo empresarial que preside nació en Arteixo hace media década como una carpintería metálica que creció y se internacionalizó de la mano, precisamente, de Inditex. Su compañía es una de las patrocinadoras del club de baloncesto, al igual que Altia, de Tino Fernández, quien fue presidente del Deportivo de A Coruña y, ahora, consejero del Racing de Ferrol.

Si bien el meteórico ascenso del Básquet Coruña y las cada vez mayores obligaciones que ello conlleva, habrían determinado el paso atrás de Roberto Cibeira, lo que parece quedar claro es que el futuro del club, de uno u otro modo, seguirá unido al universo que rodea a Inditex.