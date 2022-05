Ignacio Rivera: “No estamos repercutiendo la escalada de la energía en los precios”

Tras la crisis del Covid-19, otra amenaza se posa sobre la industria gallega. Se trata de una escalada en los precios de la luz que algunas empresas están repercutiendo a los consumidores vía precios, pero que firmas como Estrella Galicia han decidido asumir a costa de unos menores márgenes.

«Estamos aguantando. No estamos repercutiendo los precios por la escalada de la energía. Nos va a doler más el margen bruto a medida que avance el año», ha avanzado el presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera. En este sentido, el directivo ha revelado que «los costes de la logística se han disparado» y que los gastos por el suministro de luz «se están doblando».

«Se está reduciendo nuestro margen bruto, como es lógico. Estamos intentando gestionarlo a través de nuestros gastos de estructura, pero estoy seguro de que resistiremos a este plan» a 2024, ha destacado Ignacio Rivera.

La otra de cara de desechar el ERTE en 2020

La crisis por la energía llega en un momento en el que la compañía había logrado dejar atrás el golpe del Covid-19 y generar más de 200 nuevos empleos en el último año, hasta hacer un total de 1.448, después de optar por descartar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) pese a la pandemia.

«Viajaba durante la pandemia a visitar a nuestros distribuidores y nos decían que el hecho de que nosotros no hubiésemos hecho un ERTE les había forzado a ellos a no hacerlo. Avanzamos muchísimo en aprender a tomar esta decisión no hacer un ERTE y nos ha permitido abrir mercado», ha explicado Rivera.

En este sentido, según un estudio de la consultora Steward Redqueen cifra en 32.000 los empleos totales (directos e indirectos) generados en toda España gracias a la actividad de Estrella Galicia, de los cuales 7.900 se ubican en Galicia. Además, la compañía vuelve a generar más del 1% del PIB de Galicia, toda vez que el 23% de lo «generado aguas arriba se realiza a través de proveedores gallegos», según ha destacado Ignacio Rivera.

«Nos divierte ser diferentes»

De cara al plan de expansión que la corporación prepara con sus dos primeras fábricas fuera de A Grela (en la localidad arteixana de Morás y en la ciudad brasileña de Araraquara), Rivera ha destacado que 2021 ha sido un año de transición. «Ha sido un año de entrenamiento. Tenemos los reglajes y ahora hay que hacer buenos tiempos», ha anunciado, en alusión a unos deportes del motor en los que Estrella Galicia se ha volcado con patrocinios en los propios Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc o con pilotos de motociclismo de la talla de Marc Márquez.

A esta apuesta por la expansión y la internacionalización se suman otra por la digitalización. «Entendemos que la digitalización nos puede ayudar a ser más eficientes. Nos puede ayudar a vender más y a tener mejor engagement con nuestros consumidores y nuestros clientes», ha proclamado Rivera, que ha prometido seguir avanzando por la vía de la diferenciación.

«Nos divierte ser diferentes y seguiremos siendo diferentes. Es por ello que estamos haciendo cosas en nuestras materias primas. Estamos trabajando en nuevos cultivos, en funcionalidad en nuestras bebidas, en aportar valores nutricionales a nuestras elaboraciones», ha avanzado, antes de zanjar con un «seguiremos haciendo gamberradas».

Expectativas «bajas» con los fondos Next Generation

Respecto a la financiación de sus dos nuevas fábricas, Rivera ha alertado de que estos apenas servirán para financiar una pequeña fracción de los más de 600 millones de euros de inversión. «Las expectativas no son muy altas con los fondos europeos. No podemos acceder a la mitad del Perte de alimentación. Salió menos de lo que esperábamos y está enfocado a pymes», ha subrayado.

«Las expectativas son bajas. El importe sobre estos 600 millones de euros va a ser limitadísimo. La haremos con recursos propios y ajenos (apalancamiento)», ha recalcado.