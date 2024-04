Una de cada cinco tiendas de Inditex son franquicias, con la incógnita de Rusia

Está previsto que este miércoles Inditex reabra 20 tiendas de las cerca de 80 que sumaba en Ucrania y que echaron el cierre hace dos años debido a la invasión del país por parte de Rusia. El grupo, que este martes ya habilitó de nuevo la venta online en el país, apuesta por una reapertura gradual de su negocio que dista mucho de la decisión que tomó en el país de Vladimir Putin. Con más de 500 tiendas y 9.000 empleados en 2022, los de Amancio Ortega decidieron traspasar su negocio al grupo emiratí Daher, que ahora trabaja en el país a través de marcas que emulan las principales enseñas de la multinacional con sede en Arteixo. Pero, además, en los términos del acuerdo, la matriz de Zara deja la puerta abierta a un regreso mediante la fórmula de franquicia.

De llevarse a cabo, el número de tiendas franquiciadas de la compañía crecería de forma notable. Ahora ya representan el 20% del total, uno de cada cinco establecimientos, según los datos contenidos en su última memoria anual, consultada por Economía Digital Galicia.

Un 15% de las ventas en tienda

En concreto, Inditex cerró su ejercicio fiscal 2023, en febrero de este año, con 5.693 tiendas, de las que 4.589 son propias y 1.103 están gestionadas por terceros mediante régimen de franquicia. De los casi 36.000 millones de euros en ventas atesorados el pasado ejercicio, la venta online se incrementó un 16% hasta sobrepasar los 9.000 millones de euros. De las ventas en tienda, el 85% se concentra en establecimientos propios mientras que el 15% procede de franquiciados.

No obstante, el peso de las franquicias no es el mismo dependiendo de la marca. Massimo Dutti y Stradivarius, las dos enseñas que fueron adquiridas por Inditex, concentran un 20% de sus ventas en tiendas franquiciadas. Oysho y Pull&Bear presentan un 19%, Bershka un 17% y la joya de la corona, Zara, se queda tan solo con un 13%.

El precio de volver a Rusia

En cualquier caso el número de tiendas franquiciadas de Inditex crecería de forma notable si, finalmente, regresa mediante está fórmula a Rusia, algo que explicita en su propia memoria. Las tiendas gestionadas por terceros podrían llegar hasta las casi 1.350. Los administradores de la compañía indican que “en octubre de 2022 se alcanzó un acuerdo preliminar con Fashion and More Management DMCC, sociedad perteneciente al grupo Daher, para la venta del negocio del grupo en Rusia, mediante la transmisión de la totalidad de las acciones de JSC New Fashion”. El impacto de cese de las operaciones en la Federación rusa se estimó en unos 231 millones de euros. “La transacción se formalizó en abril de 2023 tras la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas por parte de las autoridades rusas, lo que supuso el traspaso a Daher de los activos y empleados asociados a 243 tiendas que el grupo tenía en Rusia”, explica. El resto, que no pertenecían a la compañía, fueron cerradas.

Avisa la textil de que, “en el supuesto de que se den nuevas circunstancias que permitan el retorno del grupo a este mercado, el acuerdo contempla el derecho por parte del grupo Inditex y la obligación por parte de Daher, de facilitar un contrato de franquicia y utilizar de forma inmediata los activos traspasados”.

En su memoria anual, la multinacional llega a poner precio a su posible vuelta a Rusia, ya que indica que “el importe de los mencionados derechos ha sido registrado como activo intangible de vida útil” y valorado en 213 millones de euros.

De Latinoamérica a Asia

Durante el pasado año, Inditex optó por franquiciar sus operaciones en Argentina y Uruguay, con 15 puntos de venta, mediante un acuerdo con el grupo Trade Alliance Holding Corp, tras quien está la panameña Regency Group, que también tiene en régimen de franquicia el casi un centenar de locales en Colombia, Perú, Panamá, Ecuador Paraguay. Explica la compañía de Amancio Ortega que con esta operación, los mercados argentino y uruguayo “se asimilan al modelo de gestión elegido en la mayor parte de Latinoamérica”.

Fuente: Memoria anual de Inditex correspondiente al ejercicio 2023

Las franquicias apenas tienen peso en la red comercial española de Inditex, su primer mercado. Mucho mayor es en América, al funcionar mediante la cesión a terceros en gran parte de Latinoamérica y en Oriente Medio y África.

Hay que tener en cuenta que Azadea, dueña de Daher, gestiona más de 250 tiendas franquiciadas en Argelia, Bahrein, Jordania, Líbano, Omán, Qatar y Emiratos Árabes.