Inditex rebota en el IBEX con todo en contra y mantiene el trono de la moda pese a Rusia

Llegó la calma, al menos momentánea, tras jornadas de caídas. La bolsa española subió este martes un 1,82%, acercándose a los 7.800 puntos, animada por el avance de los bancos y de las renovables, así como por la disminución de las pérdidas de Wall Street. Inditex, la multinacional de Amancio Ortega, puso fin a la sangría. Se anotó la tercera mayor subida del IBEX, por detrás de Siemens Gamesa y Solaria, con un rebote del 6,64% que colocó la acción en 21,2 euros.

Con una capitalización de algo más de 66.000 millones de euros, logró levantar en más de 4.000 millones de euros su valor bursátil en tan solo una jornada. Y lo hizo a pesar de que, sobre el papel, lo tenía casi todo en contra. El gigante textil con sede en Arteixo (A Coruña) no cerraba en verde desde el 25 de febrero. La causa radica en su gran exposición al mercado ruso y al ucraniano, en donde mantiene cerradas todas sus tiendas y operaciones online: casi 600 establecimientos entre ambos países.

A pesar de todo, Inditex no solo ha rebotado con fuerza, también mantiene sin problemas el trono del sector de la moda en cuanto a capitalización bursátil. Ha sufrido el castigo del mercado desde principio de año, pero también sus principales competidoras, de H&M a Uniqlo.

Retroceso de un 13% desde el inicio de la invasión

Un dato evidencia el golpe que los inversores han asestado a la compañía: teniendo en cuenta la cotización de la misma el día previo a la invasión rusa sobre Ucrania y el cierre del mercado de este martes, desde que estalló la guerra, el precio de sus acciones ha retrocedido más de un 13%.

El rebote de Inditex de este martes no solo es notable por ese hecho (el lunes, tras anunciar el fin de semana su salida de Rusia, el título siguió cayendo un 2,36%). También porque el arreón se produce justo después de que distintas casas de análisis hayan alertado sobre el impacto que podría suponer en sus cuentas de este año, el ejercicio 2022, la parada en este mercado y el previsible parón económico en Europa.

Sabadell

El último de los informes al respecto es el emitido por el banco Sabadell, que ha rebajado en un 19% sus estimaciones de resultado bruto para el ejercicio, como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania.

Los analistas de la entidad bancaria indican, en la línea de los informes de otras financieras, que la contribución de Rusia y Ucrania al resultado bruto del grupo ronda el 10% y en 2022, incluso, la aportación podría ser negativa por los costes en los que “previsiblemente va a incurrir a pesar de mantener las tiendas cerradas”.

Por este motivo, además de la probable ralentización del consumo en Europa, Sabadell ha optado por rebajar el precio objetivo de la acción hasta 28,8 euros (en cualquier caso, bastante por encima de su cotización actual). Además, hay que destacar que la financiera, con todo y pese al mal comportamiento de la acción desde comienzos de año, ha cambiado su recomendación sobre Inditex de vender a comprar. Y es que, al margen de la situación actual, prevé “el buen tono” de los resultados de los de Ortega Gaona, que se publicarán la próxima semana, el 16 de marzo.

De Creditt Suisse a JP Morgan

Antes que el Sabadell, el lunes, Credit Suisse optó por rebajar de 26 a 21 euros el precio objetivo de la acción debido al impacto que la guerra podría asestar a sus cuentas este ejercicio. De hecho, vaticina un recorte de unos 1.500 millones de euros ingresos por el cierre en Rusia y la situación en el país invadido.

Las previsiones de los suizos son que los cierres en Rusia arrojen una caída del 93% en la evolución en el país del like for like, las ventas por superficie comercial comparable. De esta forma, estima que el país, que se alzó como el segundo por beneficios y empleados durante el ejercicio de la pandemia, pasará de aportar ventas por un valor aproximado de 1.220 millones de euros a apenas 86 millones. La facturación en el conjunto de la zona Este de Europa podría desplomarse de unos 3.260 millones a 1.760 millones de euros. En cualquier caso, se trata de previsiones, ya que, a día de hoy, es imposible predecir el recorrido del conflicto.

También Bankinter optó por anunciar una rebaja del precio objetivo de la acción, en su caso de 32,5 hasta los 26,5 euros. La entidad estima que un escenario prolongado de cese de operaciones, tanto en Rusia como en Ucrania, podría tener un impacto en las ventas de un 10%. Según el banco, el crecimiento del beneficio neto del grupo este 22 será plano, solo un 0,3% más.

Por contra, los americanos de JP Morgan optaron esta semana por mantener el precio objetivo de las acciones de Inditex en 34 euros, ya que sostiene que el impacto de la crisis ucraniana no será “tan malo como se teme” para la cotizada. Sin embargo, en su último análisis, también indica que los beneficios podrían retroceder entre un 10 y un 11% en el presente ejercicio por esta causa.

Líder en capitalización

Con estas cartas sobre la mesa, a pesar de los avisos de los analistas del impacto de los cierres en Rusia para este ejercicio, la multinacional aún presidida por Pablo Isla rebotó este martes casi un 7% en el IBEX. Lo cierto es que, a pesar del retroceso que experimentan desde principio de año los títulos de la acción, la firma sigue reteniendo sin problemas el trono de la moda por capitalización bursátil.

Y es que, a pesar de las turbulencias en el mercado desatadas tras el anuncio a finales del año pasado de la marcha de Isla y, posteriormente, la irrupción de la guerra en Ucrania, Inditex continúa siendo la textil que presenta una situación de caja más robusta. Además, el resto de competidoras también se han visto zarandeadas por los inversores este inicio de año, no solo por el conflicto ruso (un mercado al alza para toda la moda) sino por los costes del transporte y la energía.

Inditex presenta, en estos momentos, una capitalización bursátil que ronda los 66.073 millones de euros, frente a los cerca de 21.500 que presenta, al cambio, H&M. La cadena suiza, como la matriz de Zara, también rebotó este martes en bolsa, anotándose una subida de un 4,18%. En su caso, desde el cierre del 24 de febrero, anterior al inicio de la invasión, hasta ayer, el título retrocedió un 19%.

Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, el conocido como Zara Japonés, cerró en la bolsa de Tokyo, por su parte, con un retroceso del 2,68%. Su capitalización ronda los 48.000 millones de euros al cambio.

Es de las pocas compañías del sector de la moda que ha optado por continuar operando en el mercado ruso, donde cuenta con cerca de medio centenar de establecimientos. El fundador del grupo, Tadashi Yanai, indicó esta semana que, a su juicio, “el conflicto no debería privar a la gente de Rusia de ropa”.