Inditex ya vale en bolsa más que sus dos grandes rivales juntas, H&M y Shein

A pesar de la crisis de consumo, de la guerra en Ucrania y de la salida de Rusia, los analistas coinciden en que Inditex cerrará a finales de febrero su año fiscal alcanzando récord de beneficios. Si en 2022, a pesar de sus números, los de Marta Ortega y Óscar García Maceiras fueron penalizados en bolsa, este arranque de ejercicio es bien distinto. Aunque este jueves la cotizada cerró la sesión en el Ibex35 con una caída de un 2,36%, en lo que va de enero, sus acciones se han revalorizado en más de un 8%. El título se intercambia a 26,9 euros, una cota que no alcanzaba desde hace casi 12 meses, antes del estallido del conflicto bélico.

Pero la cotización de Inditex deriva en otra lectura. En la actualidad, con una capitalización bursátil que ronda los 83.837 millones de euros, supera el valor que los inversores otorgan a dos de sus mayores rivales con el permiso de Uniqlo: la sueca H&M y la ultralow cost china Shein.

Cotización y ronda de financiación

Los números son claros. H&M cayó este jueves en la bolsa de Estocolmo en la que cotiza un 2,77%. La compañía de Helena Helmersson presenta en la actualidad una capitalización bursátil de unos 18.277 millones de euros al cambio. En su último año fiscal, la histórica competidora de Inditex elevó sus ventas un 12% hasta casi 20.500 millones de euros. Sin contar las filiales en Ucrania, Rusia y Bielorrusia – que fueron liquidadas en estos últimos dos países -, el incremento de las ventas netas fue de un 15% en coronas suecas y de un 8% sin calcular el impacto del tipo de cambio.

De momento, Shein no cotiza en bolsa, pero según Financial Times, la compañía china acometería en estos momentos una nueva ronda de financiación que la valoraría en 64.000 millones de dólares, unos 59.000 millones de euros al cambio.

Atendiendo a estos números, la matriz de Zara tendría un valor a día de hoy unos 6.500 millones de euros por encima de dos de sus grandes competidoras.

Cambio de escenario en doce meses

La valoración que ahora recibe Shein significa, además, que la textil con sede en Arteixo ha logrado dar la vuelta a la tortilla en menos de un año. La firma china de moda online y grandes descuentos trataría en estos momentos de levantar 3.000 millones de dólares en una ronda de financiación en la que los inversores la valoran en 64.000 millones de dólares. Una cantidad muy por debajo de los 100.000 millones de dólares en la que la ponderaban en abril del año pasado.

Según FT, en la nueva ronda de financiación, los de Chris Xu mantienen conversaciones con algunos de sus grandes inversores actuales, como Mubadala, Sequoia o General Athlantic.

El escenario que ahora tiene delante Shein es muy distinto al que manejaba en la ronda de financiación que acometió a principios de 2022. Entonces, con un valor que se calculaba en unos 92.000 millones de euros al cambio, era ella la que presentaba un valor que superaba al de Inditex y H&M. En aquella altura, y dando por válida la cantidad, el gigante chino presentaba un valor que excedía al de la multinacional gallega en casi 30.000 millones de euros, mientras que pulverizaba a los suecos, con una capitalización de 21.000 millones.

¿Un 30% más de ventas que Shein?

Aunque se especula con su posible salto a la bolsa de Nueva York, Shein no cotiza y no es una empresa caracterizada por la transparencia de sus cuentas. En todo caso, el pasado mes de noviembre, The Wall Street Journal publicó, remitiéndose a fuentes cercanas a la compañía, que el gigante asiático habría cerrado el ejercicio 2022 con una facturación de unos 24.000 millones de euros, un 50% más que la cifra que supuestamente alcanzó en 2021.

A pesar de recortar distancias, la cifra aún está lejos de los 27.716 millones de euros en ventas que registró Inditex en 2021 y aún más de la cantidad con las que los analistas creen que cerrará el ejercicio 2022 (habrá que esperar a la presentación de resultados de marzo para saberlo).

Según el consenso de mercado, la compañía fundada por Amancio Ortega, a pesar de la crisis inflacionaria y la retracción del consumo, marcará récord histórico, con una facturación por encima de los 32.300 millones de euros (estaría un 34% por encima de las cifras de Shein). El beneficio neto se dispararía, según las previsiones, sobre los 4.000 millones de euros.