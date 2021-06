La dueña de Iberconsa compra Urbaser y sus concesiones en Ferrol, Santiago y Nostián

Platinum Equity suma y sigue. El fondo de inversión capitaneado por el magnate estadounidense Tom Gores (dueño de los Detroit Pistons de la NBA) ha anunciado la adquisición de Urbaser, la concesionaria de servicios de recogida de basuros en ciudades como Santiago de Compostela o Ferrol y de plantas de tratamiento de residuos como la de Nostián en A Coruña.

El fondo toma el relevo del grupo asiático, que en 2016 desembolsó un total de 1.320 millones de euros por hacerse con la antigua filial de ACS (firma presidida por Florentino Pérez). La compañía china verá casi triplicada su inversión en estos cinco años, toda vez que Platinum Equity ha revelado que el importe de la compra asciende a 3.500 millones de euros.

La operación está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de Competencia, algo que llegará previsiblemente durante el tercer trimestre del año y permitirá que Platinum Equity agrande su huella. Y es que Urbaser cuenta con más de 50.000 empleados en todo el mundo y cuenta con una facturación cercana a los 2.500 millones de euros. «Urbaser es una empresa compleja, que es tanto un proveedor de servicios vital como un importante cuidador del medio ambiente«, ha asegurado Tom Gores, que ha defendido que la antigua filial de ACS es líder “en un sector que requiere tanto excelencia operativa como las mejores prácticas de ESG. Está hecho a medida para el enfoque práctico de Platinum y estamos entusiasmados con la oportunidad».

De Iberconsa a Nostián

Con este movimiento, Platinum Equity aumenta su presencia en Galicia. Y es que el fondo estadounidense se hizo con la mayoría accionarial de Iberconsa en marzo de 2019 en una operación valorada en 500 millones de euros por la cual Platinum tomó el relevo del fondo Portobello Capital (dueño de las gallegas Trison y Sidecu) como principal accionista de la compañía.

Ahora con la compra de Urbaser, Platinum Equity controlará de manera indirecta el servicio de recogida de basura en dos ciudades gallegas como es el caso de Ferrol y Santiago de Compostela. Urbaser gestionó hasta hace escasos meses el mismo servicio para la Mancomunidade do Morrazo, que decidió no prorrogarle el contrato, y para la Mancomunidade do Salnés. Además, Urbaser gestiona, a través de su filial Albada, la planta de tratamiento de residuos de Nostián tras sucesivas prórrogas forzosas ante el retraso en la redacción de los pliegos para el nuevo concurso.