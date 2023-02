La ‘family office’ de Pablo Isla toma forma: nace Tilo Inversiones Iberia

Cuando a punto está de cumplir un año de su salida efectiva de Inditex, Pablo Isla sigue dando discretos pasos para la configuración de toda una family office, que pivota sobre varias sociedades y en la que se rodea de su familia y colaboradores más cercanos. El proyecto empresarial más visible hasta ahora ha sido Fonte Films, una iniciativa audiovisual que ha impulsado junto con la productora Carla Pérez de Albéniz y la abogada María Jesús Román. Pero Pablo Isla está armando todo un grupo inversor al margen de este negocio. Y sin hacer ruido.

El último paso ha sido la constitución el pasado mes de diciembre de la sociedad Tilo Inversiones Iberia, según consta en el Registro Mercantil de Madrid, donde está su sede, en la calle Padilla. Se trata de una sociedad anónima a la que ha inyectado 1,2 millones de capital social para arrancar. Una sociedad de inversiones al uso, aparentemente.

La esposa, presidenta

El núcleo de Tilo Inversiones Iberia lo dice todo, los más cercanos a Pablo Isla. En primer lugar, su mujer, María de la Vega, que figura como presidenta y consejera. También forman parte del consejo de administración Fernando Isla Álvarez de Tejera, hermano del expresidente de Inditex, y el que se puede considerar director de la family office, Francisco Serna, en calidad de secretario y consejero.

Sobre Francisco Serna se articula gran parte de la estructura de gestión del grupo. Abogado del Estado y exjefe de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Serna fue secretario del consejo de administración de Caixa Galicia, primero, y después de Novacaixagalicia, la resultante de la fusión con Caixanova que acabó en ese fiasco llamado Novagalicia Banco. A Serna se le llegó a considerar el ‘número tres’ en la cadena de mando del banco nacionalizado cuando ocupaba la presidencia José María Castellano, otro ilustre ex de Inditex.

El equipo jurídico y la estructura

La nueva sociedad, Tilo Inversiones Iberia, cuenta con un equipo de abogados vinculados al bufete Baker and Mckenzie que también acompañan como apoderados a la mujer de Pablo Isla, María de la Vega, en lo que viene a ser la sociedad holding del grupo, Lalita Inversiones. De hecho, Tilo Inversiones Iberia está participada en su totalidad por Lalita, constituida en mayo de 2021 por la esposa de Pablo Isla como administradora única, aunque luego registró cambios en su estructura.

Tanto el grupo de abogados de Baker and Mckenzie como Francisco Serna forman parte del equipo de Fonte Films, la productora audiovisual que tiene a Isla como presidente. El ex de Altadis e Inditex no figura directamente como administrador en la composición del grupo en el que sí están su mujer, su hermano y la cabeza visible de la ‘family office’.

Tomar participaciones

Tilo Inversiones tiene el foco en las participaciones en empresas. Su objeto social no es otro que “la realización de toda clase de negocios relacionados con la adquisición, administración, participación, suscripción, tenencia, permuta, inversión y enajenación de valores mobiliarios nacionales y extranjeros, tanto de renta fija como de renta variable”.

Francisco Serna, el hombre fuerte de Pablo Isla en esta estructura, también acompaña a Fernando, el hermano del expresidente de Inditex, en sus incursiones inmobiliarias. Tal es el caso de Miferpa Inmobiliaria 1, en la que figuran ambos como administradores solidarios.