La fundación de Bill Gates reclama 700 millones a Novavax, socia de Zendal, por no entregar vacunas

Cara a cara entre la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización y Novavax a cuenta de la pandemia. La asociación impulsada por Bill Gates para llevar la vacuna a países en vía de desarrollo reclama un total de 1.400 millones de dólares a un grupo de farmacéuticas con las que en su día selló anticipos por dosis ya canceladas.

Entre estas empresas bajo el foco se encuentran tanto Johnson & Johnson como Novavax después de no haber alcanzado acuerdos con los que Gavi rubricó con Moderna el Serum Institute de la India y varios fabricantes chinos para cancelar dosis ahora innecesarias.

En el caso de Novavax, que había elegido a la gallega Biofabri (filial de Zendal) como socio para la producción de antígenos para el mercado europeo, la reclamación asciende a los 700 millones de dólares. Según apunta el diario New York Times, Gavi esperaba que las entregas de Novavax arrancasen en verano de 2021. Fue entonces cuando se realizó el primer pago de 350 millones, al que posteriormente se sumaría otro de 350 millones de euros en 2022 tras recibir la autorización de uso de emergencia del compuesto por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La biotecnológica considera que Gavi no tiene derecho a recuperar ninguna parte de estos pagos anticipados al haber incumplido el contrato. En concreto, Gavi no habría adquirido los 350 millones de dosis que comprometió en mayo de 2021, una versión que se enfrenta a la de la organización. Un portavoz aseguró meses atrás a Reuters que Novavax no fue capaz de poner una sola dosis a su disposición en los 18 meses siguientes a la firma del acuerdo.

Es por ello que Novavax se niega ahora a devolver cualquier anticipo que recibió por parte de una organización a la que las principales farmacéuticas dejaron en segundo plano para sellar acuerdos con los países de ingresos elevados. Además, para cuando estas vacunas comenzaron a llegar con un flujo constante, la demanda ya se había reducido ante la remisión de la crisis por el Covid-19.

En este sentido, el programa Covax, impulsado por la propia Gavi, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), incumplió el objetivo marcado por la OMS de alcanzar el 70% de la población de cada país. Se prevé que los fabricantes de vacunas se embolsaron un total de 13.000 millones de dólares por las dosis distribuidas a través de Covax.

Novavax se hunde en bolsa

Novavax, cuyo acuerdo con Zendal giraba solo en torno a las vacunas para el mercado europeo, recortó su previsión de ingresos a la mitad el pasado mes de agosto al prever que no realizará más ventas en Estados Unidos durante el ejercicio. Estos malos augurios han impactado sobre la cotización de la compañía en bolsa. No en vano, Novavax ha pasado de cotizar en el entorno de los 300 dólares por acción a los 9,88 actuales.

Las estimaciones de los expertos anuncian que la compañía repitió números rojos en 2022. Según sus cálculos, Novavax habría cerrado el ejercicio con unas pérdidas de 546 millones de dólares, frente a los 1.744 millones registrados en el año anterior.