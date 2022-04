La patronal gallega alerta del cierre de gasolineras por los descuentos del Gobierno

El presidente de la patronal gallega carga contra el Gobierno por las medidas para hacer frente a la escalada en el precio de los combustibles. Juan Manuel Vieites ha alertado de que «algunas» gasolineras «dicen que van a cerrar», pues «con lo que le dan, y tal y como está el precio del combustible en el momento actual, no les sale a cuenta».

Según Vieites, ante la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, ha explicado «cualquier ciudadano en su casa, si no le sale a cuenta, pues cierra». «Esto es lo que están haciendo algunas de las gasolineras». A su juicio, la propuesta «no sirve para mucho», pues «es una media cortoplacista y pequeña» mientras el «combustible sigue subiendo» y «no se ataja la raíz», «y con ese punto de vista no pueden subsistir las empresas así».

«Vamos en la dirección contraria con las recetas del Gobierno»

Vieites ha realizado estas declaraciones tras ser preguntado por la prensa al término de un encuentro en Santiago de empresarios católicos. «Vamos en la dirección contraria con las recetas del Gobierno», ha probado Vieites, que considera que un ejecutivo «que se precie» tiene que defender los intereses de «todos los ciudadanos». «Hay que gobernar para todos, no solo para una parte de la sociedad». «El país lo estamos debilitando de una manera importante y el mundo empresarial está muy debilitado». «Estamos muy preocupados, con mucha incertidumbre con la situación que se está creando» para crear empleo, afirma.

Además, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) considera que en los momentos actuales de «tormenta perfecta» hay que tomar medidas para «fortalecer a la sociedad» y «no dar subvenciones o créditos para trasladar esa situación a más largo plazo». Es por ello que pide «abordar los temas en el momento actual», puesto que «lo que se está haciendo desde el Gobierno con este tipo de medidas son prolongarlos (los problemas) hacia el futuro». Avisa de que les va a tocar «todos los ciudadanos» tener que «apretarse el cinturón».

A renglón seguido, opina que «se están posponiendo algunas cuestiones de cara al futuro» que pueden acabar en concurso de acreedores de compañías. «Mantener empresas dando créditos está muy bien, pero vamos a ver quién da el crédito; si es el ICO, lo pagamos todos los españoles», avisa. «Si lo van a dar así, a caño libre, como se suele decir, realmente tenemos un problema», sentencia.

«Me extraña que en el momento actual algunas organizaciones no digan lo que tienen que decir. Desde luego, en la CEG lo vamos a decir: No estamos bien, hay muchísimas incertidumbres, la economía no está bien, somos los campeones del desempleo en Europa, el déficit público ya ven cómo está y va a seguir creciendo en próximos meses, la deuda pública desorbitada…», ha lamentado Vieites, que ha reclamado «medidas estructurales», acabar con la burocracia y «bajar fiscalidades».