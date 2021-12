La Xunta advierte: Navantia-Ferrol se quedará fuera de licitaciones internacionales sin dique

La Xunta de Galicia abre fuego contra el Gobierno central por la falta de avances con la inversión clave para Navantia-Ferrol. El vicepresidente económico gallego, Francisco Conde, ha advertido de que el astillero gallego «no podrá optar a licitaciones internacionales» mientras no se ponga en marcha la construcción del dique seco.

Según Conde, la «transformación del astillero de Navantia Ferrol pasa por la construcción del dique seco», una obra que ha tildado de «fundamental». Y es que, a su juicio, «una vez finalizado el proceso de construcción de las fragatas F-110 para la Armada Española» (se empezarán a construir en 2022), la empresa naval pública no será competitiva, tanto en plazos de ejecución como en precio, tal y como ha afirmado durante su intervención en el ciclo Conversas no Parador, que organiza el Club de Prensa de Ferrol y que se ha desarrollado en la mañana de este martes en el Parador de Turismo.

Conde ve agravio respecto a Cádiz

Además, Francisco Conde ha censurado que el Ejecutivo central está teniendo una actitud de agravio con Ferrol, ya que «mientras no comiencen los trabajos de construcción de las fragatas F-110, es absolutamente prioritario» para la construcción de un buque de acción marítima (BAM). «Podemos entender que el Gobierno le encargue una de estas unidades a los astilleros de Cádiz, pero lo que no entendemos es que no tengamos un trato equiparable, idéntico, en Ferrol», ha zanjado.

En paralelo, el vicepresidente económico de la Xunta también ha afeado al Gobierno central que no haya ofrecido respuesta a la propuesta de pacto de Estado por Ferrol «seis meses después» de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se lo solicitase por carta a Pedro Sánchez.

«Lo que se le pedía era un interlocutor en el Consejo de Ministros para poder identificar las oportunidades de este territorio, para poder trabajar así con todas la administraciones, agentes sociales y empresarios, y ni tan siquiera tenemos la contestación de una ministra que conoce tan bien esta comarca como es Yolanda Díaz«, ha criticado.

Pese a todo ello, Conde, ha detallado que «Ferrolterra merece que administraciones y el tejido productivo rememos en la misma dirección para reactivar económicamente e industrialmente esta comarca, ya que estamos en un contexto que puede abrir un marco de oportunidades si ponemos todos los recursos que están a nuestro alcance».