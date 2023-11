Las reclamaciones de bancos a Sandra Ortega por Room Mate amenazan el 75% de sus dividendos de Inditex

Sandra Ortega, la segunda fortuna de España tras su padre, Amancio Ortega, percibió este ejercicio casi 189 millones de euros en base al dividendo repartido por Inditex entre sus accionistas. Los pagos que la empresaria recibe derivados de su participación de un 5,053% en la multinacional textil son luego reinvertidos a través de su sociedad patrimonial Rosp Corunna. Un holding que estos días experimenta una amenaza en forma de demanda de un conjunto de bancos que podrían llegar a reclamarle por vía judicial unos 140 millones de euros por las garantías concedidas a las financieras para que estas otorgasen créditos a Room Mate, cadena hotelera de la que la heredera de Rosalía Mera poseía una participación de un 31% antes de la quiebra y posterior concurso de acreedores que la dejó en manos del fondo Angelo Gordon.

Para hacerse una idea de que lo que suponen esos 140 millones de euros en la fortuna de Sandra Ortega, la cifra representa casi el 75% de lo que ha percibido este 2023 en concepto de dividendos de Inditex.

Dividendos

Este año, la matriz de Zara acordó retribuir a sus accionistas con más de 3.739 millones de euros, tras elevar un 29% el dividendo otorgado, hasta los 1,2 euros por acción. El pago se compone de un dividendo ordinario de 0,796 euros y un dividendo extraordinario de 0,404 euros por acción.

La multinacional textil realiza anualmente el abono de dividendos en dos pagos iguales. Uno el 2 de mayo y un segundo el 2 de noviembre, esta misma semana. Casualmente, ese segundo ingreso por parte de Inditex se produce al tiempo que trasciende que Deutsche Bank ha presentado una demanda, vía civil, contra Rosp Corunna al considerar que debe responder por la quiebra de Room Mate. Se calcula que están en juego unos 140 millones de euros y que, además de esta entidad, también acabarán presentando demanda Abanca, Société Générale, Banca March y Bankinter. “Nadie quiere perder dinero, si una da el paso, también lo harán después las demás”, indican fuentes financieras.

La guerra de las ‘comfort letters’

Pero, ¿por qué esta millonaria reclamación? Las cinco entidades anteriormente mencionadas financiaron a Room Mate con créditos. Parte de los mismos estaban garantizados por las comfort letters, cartas de patrocinio, una suerte de avales emitidos por Rosp Corunna para facilitar la concesión de estos préstamos.

Esas comfort letters fueron germen de las desavenencias entre Ortega Mera y su histórico número dos, el economista José Leyte. La empresaria demandó a su, durante años, hombre de confianza en los negocios, al asegurar que el mismo había falsificado su firma, sin su conocimiento, para favorecer que la banca otorgase créditos a Room Mate. Sin embargo, los juzgados no apoyaron su teoría.

En abril de este año, la Audiencia Provincial de A Coruña rechazó el recurso de apelación presentado por Rosp Corunna contra el archivo de la querella contra Leyte por el apoyo financiero a la hotelera. La causa ya había sido sobreseída con anterioridad en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad herculina. Ese último auto pone en duda que la mujer más rica de España desconociese la existencia de las cartas de patrocinio. En el mismo, se expone que las operaciones crediticias ligadas a estas comfort letters ascenderían a 144,6 millones de euros.

El hecho de que la querella contra su ex número dos no fructificase en los juzgados abría la puerta a las reclamaciones de la banca acreedora que, en abril de 2022, ya intentó sin éxito que Rosp Corunna fuese también investigada por el apoyo financiero a Room Mate.

Sin provisiones en las cuentas de Rosp

En este escenario, las cuentas de Rosp Corunna relativas al ejercicio 2021 y 2022 evidencian una cosa: los de Ortega Mera no realizaron ninguna provisión con respecto a esta posible reclamación judicial de la banca. El holding expuso por primera vez en su memoria del año 2021 que había recibido ya en aquella altura “reclamaciones no judiciales por parte de algunas entidades financieras en las que se solicita que el mismo se haga cargo de las deudas financieras de sociedades vinculadas por importe de 150 millones de euros”. Aunque no se especificaba, quedaba claro que se trataba de los famosos préstamos de Room Mate, y añadía: “La administradora única de la sociedad dominante no ha otorgado ningún tipo de garantía a dichas deudas, de lo que ostenta sólidas evidencias y, por lo tanto, no estima necesaria la provisión de dichas cantidades”.

Esta decisión fue incluso alertada por la auditora de la sociedad inversora, Deloitte, que presentó reparos a las últimas cuentas del grupo. “Existe una incertidumbre sobre el resultado final de las cuestiones legales que pudieran plantearse respecto de este asunto, motivo por el cual se ha tratado la situación descrita como un pasivo contingente”, exponía.

Rescates que pueden sobrepasar los 220 millones

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer –primero, que toda la banca acreedora presente finalmente demanda civil ,y segundo, que la ganen– si las reclamaciones de las entidades financieras saliesen adelante y Ortega Mera tuviese que acabar pagando esos 140 millones de euros, los millones invertidos en rescates a Room Mate sobrepasarían, como mínimo, los 220 millones de euros.

Las cuentas de Room Mate emitidas antes de su quiebra, las relativas al ejercicio 2020, declaraban una deuda a corto plazo con Rosp Corunna, en aquel momento poseedora de un 31% del capital de la compañía de Sarasola, de 28,1 millones de euros. Además, especificaba que la patrimonial de la empresaria más acaudalada de España hizo frente a una deuda de la hotelera con Citi Bank de 54 millones de euros. Un préstamo firmado en 2015 “con una garantía de repago en caso de vencimiento anticipado por parte de uno de sus principales accionistas”. Durante el ejercicio 2020, la hotelera amplió el vencimiento de dicha deuda hasta finales de 2024. No obstante, indican que, con posterioridad, “Rosp Corunna se subrogó en la posición de prestamista de la deuda con Citibank al haber abonado la totalidad del importe adeudado”.

Más de 80 millones de euros ya abonados por Rosp Corunna que podrían acabar convirtiéndose en más de 220 millones. Una factura excepcionalmente alta para la inversión en la cadena hotelera.