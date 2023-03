Marta Ortega: “No queremos ser grandes, sino relevantes”

Aunque este miércoles sufrió el castigo de los inversores en bolsa, la realidad es que Inditex presentó unos resultados anuales de récord, marcando la distancia sobre sus rivales. Las ventas se dispararon un 17,5% hasta los 32.569 millones de euros mientras que el beneficio neto se incrementó un 27%, hasta los 4.130 millones de euros, en línea con las previsiones de los analistas. En el centro de operaciones del gigante, en Arteixo, el CEO de la compañía, Óscar García Maceiras, compareció ante la prensa. Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de la compañía desde hace un año, no estuvo presente. No obstante, la hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote sí se ha pronunciado, mediante un mensaje que figura en la memoria anual del grupo.

En la misma, Ortega Pérez destaca un modelo de negocio de Inditex que, más allá de la innovación tecnólógica, santo y seña de la etapa de Pablo Isla, insiste en la “relación con el cliente”. En la búsqueda de un perfil diferenciador con respecto a la moda rápida, la presidenta del imperio textil asegura: “No queremos ser rápidos, sino ágiles y flexibles; no queremos ser grandes sino relevantes”.

«Agentes de cambio»

“Queremos ser agentes de cambio y aspiramos a liderar la transformación de nuestra industria, a que nuestro impacto sea positivo en todos los ámbitos”, añade.

“Nuestro modelo gira alrededor del diseño y del producto, de la calidad de nuestra relación con el cliente y de nuestra responsabilidad hacia el entorno. Trabajando siempre en equipo, combinando humildad con ambición, hacemos avanzar una empresa que no cambia en lo esencial pero que evoluciona constantemente”, expone.

Año complejo

Por otro lado, la presidenta de Inditex, que el pasado ejercicio percibió un sueldo de 834.000 euros, destacó que el año de la inflación y la salida de Rusia, el grupo «completó de forma muy positiva un ejercicio en un contexto incierto y complejo«. «La fortaleza de Inditex, su capacidad para enfrentarse a cualquier reto, incluso en los escenarios más difíciles, está en los miles de personas que forman parte de esta empresa y que ponen todo su esfuerzo, su creatividad y su ilusión en hacer Inditex cada día mejor. El año 2022, en el que he tenido el honor de asumir la presidencia no ejecutiva del grupo, ha sido un buen ejemplo de ello», expone.

De Ucrania a Turquía

También García Maceiras firma una misiva que acompaña a la presentación de resultados de 2022 en la que, en la misma línea que Ortega Pérez, insiste en la importancia de que el grupo «incida» en su entorno. «En último término, nuestro principal centro de atención son las personas: las que forman parte de nuestro Grupo, las que se relacionan con él como clientes o proveedores, o las que forman parte de las comunidades en las que se desarrollan nuestras actividades de negocio. En todos estos ámbitos, y en especial en relación con nuestros propios equipos, la promoción de la diversidad y la inclusión a todos los niveles es una prioridad, así como el apoyo y la generación de oportunidades para los colectivos más vulnerables. En 2022 ha crecido también nuestro volumen de inversión en la comunidad, con la dedicación a programas sociales de más de 87,9 millones de euros y más de tres millones de personas beneficiarias», dice el primer ejecutivo de la compañía.

«Debo hacer una referencia especial a la dolorosa experiencia que desde febrero de 2022 sufrimos en Ucrania, a las terribles consecuencias que el conflicto está provocando a los ciudadanos de aquel país y a los que han tenido que abandonarlo. Y también, ya en 2023, a las víctimas de la catástrofe en Turquía y sus familiares, entre ellos algunos de nuestros propios compañeros en Inditex«, apuntó.