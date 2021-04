Pharma Mar logrará un pellizco de 100 millones al año en EE UU con su fármaco estrella

Los analistas pone cifras al fármaco estrella de Pharma Mar. Jazz Pharmaceuticals, socio de de la compañía española en Estados Unidos, prevé un boom de ventas y un impulso a su negocio oncológico gracias al antitumoral Zepzelca, desarrollado y fabricado por Pharma Mar, pero cuyos derechos de comercialización han pasado a la firma estadounidense tras sellar un acuerdo milmillonario.

A la espera de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) conceda la aprobación definitiva del fármaco en Estados Unidos, algunos analistas echan números sobre a cuánto ascenderán las ventas de Zepzelca. En este sentido, desde Wells Fargo calculan que Jazz Pharmaceuticals podría facturar hasta 700 millones de dólares (unos 590 millones de euros al cambio actual) con el pico de ventas del fármaco.

¿Royalties del 16%?

Esta cantidad no irá a parar de manera íntegra a la firma estadounidense. El acuerdo con Pharma Mar contemplaba el pago de unos royalties de doble dígito sobre los que no trascendió el porcentaje exacto, pero que rondaría el 16%.

Es la cifra que resulta de dividir los cerca de 81 millones de euros que Jazz Pharmaceuticals ingresó con la comercialización del antitumoral entre los 12,7 millones de euros que fueron a parar a las arcas de Pharma Mar.

Fármaco clave en el mercado

Asumiendo que los royalties se mantienen en el entorno de 16%, la compañía presidida por José María Fernández de Sousa se embolsaría alrededor de 95 millones de euros al año una vez que el Zepzelca alcance la velocidad de crucero.

El fármaco, que aún no ha sido aprobado en Europa, ataca el cáncer de pulmón microcítico, que está detrás del 13% de los 235.760 casos de cáncer de pulmón que cada año se diagnostican en Estados Unidos. Se trata de una dolencia que, hasta el momento, no tiene un fármaco que cuente con la aprobación definitiva por parte de la FDA. Dos farmacéuticas como Bristol Myers o Merck anunciaron recientemente que no alcanzaron los resultados esperados en los ensayos clínicos con los que desarrollaban sus propios antitumorales para este tipo de cáncer.

Otros 590 millones pendientes

Pharma Mar ha logrado anticiparse a sus competidores con un Zepzelca que dejará una doble vía de ingresos. A estos royalties que, según Wells Fargo, podrían elevarse hasta casi los 100 millones de euros se suman los otros 700 millones de dólares (unos 590 millones de euros) que todavía podría desbloquear si se cumplen nuevos hitos.

En concreto, la compañía capitaneada por José María Fernández de Sousa recibió 200 millones de dólares como pago inicial tras la firma del contrato de licencia con Jazz Pharmaceuticals. A esta cantidad se sumó posteriormente un pago de 100 millones con la aprobación acelerada del fármaco por parte de la FDA el pasado mes de junio. Ahora, en el horizonte de Pharma Mar figura el cobro de otros 150 millones de dólares una vez que el fármaco logre la aprobación definitiva, así como 550 millones de dólares en función del cumplimiento de hitos comerciales.