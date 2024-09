Profand acelera y aumenta ventas y beneficios en el primer semestre

Profand finalizó el pasado año como el segundo gran grupo pesquero por detrás de Nueva Pescanova. La compañía viguesa, gran proveedora de Mercadona, se anotó una cifra de negocios de 930 millones de euros frente a los 970 del grupo en manos de Abanca. Este ejercicio, la firma fundada por Enrique García Chillón y participada por la Corporación Financiera Alba pisa el acelerador ya que, según el holding de la familia March, en la primera mitad del año habría mejorado tanto ventas como resultados.

La pesquera viguesa dueña de Caladero no aporta información semestral sobre el desarrollo del negocio. Sin embargo, Corporación Financiera Alba, con una participación en la multinacional viguesa de un 23,7% del capital, sí remite datos sobre el desempeño de sus participadas en sus comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las cifras de los March

No siendo Profand una cotizada y, por tanto, no teniendo que hacer públicos sus resultados trimestrales, los datos que aportan los March suelen ser indicativos de la situación del negocio y provisionales, por lo que no siempre coinciden con los definitivos que, una vez auditados, son presentados ante el Registro Mercantil.

Leer más: Nueva Pescanova endereza el rumbo con beneficios operativos tras perder 131 millones en 2023

En cualquier caso, Corporación Financiera Alba indica que, en junio de este año, el “resultado atribuido a la entidad dominante” Profand Fishing Holding fue de 2,4 millones de beneficio, frente a las pérdidas precisamente otros 2,4 millones que le imputó su participada durante el mismo periodo del ejercicio 2023. Además, los March también comunican que, durante el primer semestre, la pesquera se habría anotado unas ventas de 475 millones de euros, frente a las de 454 millones que le atribuía en el mismo periodo del año anterior, casi un 5% más.

El buen semestre de las pesqueras

Si bien estas cifras derivan de una valoración particular de Corporación Financiera Alba y no de Profand, sí evidencian que la pesquera viguesa pisa el acelerador en este 2024. Hay que tener en cuenta, además, que el segundo semestre suele ser el de mayor facturación dentro del sector, debido al aumento de ventas con las fiestas navideñas, por lo que la compañía podría estar camino de mejorar las métricas de 2023.

Segunda gran pesquera de Galicia y de España por ventas, el pasado año Profand se anotó un beneficio de 12,3 millones de euros frente a los 15,6 millones de 2022.