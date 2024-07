Rueda entra como consejero en el holding de Reganosa: «Es estratégica para Galicia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido nombrado consejero de Reganosa Holdco, la sociedad que controla el 100% de la planta de Mugardos y que ejerce como matriz del grupo, por lo que engloba también el negocio internacional o la participación en la terminal de El Musel. El dirigente autonómico ya era consejero de Regasificadora del Noroeste desde antes de llegar a su actual cargo, pues ha tenido asiento en el consejo de la regasificadora desde hace una década, según explica la Xunta.

El salto al holding se produce tras los cambios accionariales producidos el año pasado con la salida de la japonesa Sojitz del accionariado. El 15% del capital que tenía en sus manos se lo repartieron la familia Tojeiro, Sonatrach y la propia Xunta, que actualmente controla una participación del 28,6% y es el segundo mayor accionista del grupo por detrás de Gadisa (59,6%).

En esa operación, que se produjo de manera acompasada al relevo de Emilio Bruquetas de la dirección para dar paso al tándem formado por Roberto Tojeiro y Rodrigo Díaz, Reganosa Holdco pasó a controlar el 100% de la planta de Mugardos, por lo que el nombramiento de Rueda como consejero del holding viene a reflejar esa nueva estructura accionarial.

Reganosa, un proyecto «estratégico»

Aunque para el presidente de la Xunta no sea más que dar continuidad al papel que venía desempeñando con Alberto Núñez Feijóo en San Caetano, lo cierto es que representa cierta anomalía, ya que no es habitual que sea el líder del Gobierno gallego el que ejerza directamente como consejero. Rueda ya lo hace en dos participadas, Reganosa y Recursos de Galicia, pues fue nombrado consejero de la utility el pasado enero. No lo es en Impulsa Galicia, la gestora de los proyectos tractores a los fondos europeos, ni en Sogama, Inega o Xesgalicia, ni en ninguna de las empresas participada por los fondos de capital riesgo de la Xunta.

En el departamento de Rueda explican que Reganosa es «un proyecto estratégico para Galicia» y que la Xunta «quiere estar representada a alto nivel».

Lo estará, al menos, con otros dos primeros espada del nuevo Ejecutivo: la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que también han sido nombrados consejeros del holding. Lorenzana tiene una hoja de servicios más amplia en esta materia, pues está en el consejo de Impulsa, de Recursos de Galicia, de Tecnópole y de Xesgalicia. Anteriormente también fue consejera de Sogama o de Seaga.

Corgos, por su parte, solo está en los consejos de Reganosa e Impulsa, pero como sucede con la conselleira de Economía, también tiene un curriculum amplio como consejero en empresas públicas o participadas por la Xunta, pues en su momento estuvo en Seaga, en la gestora del Xacobeo, en Nedgia Galicia o en la Sociedade Pública de Investimentos, por poner algunos ejemplos.

Además de los conselleiros, también ha sido nombrada consejera de Reganosa Holdco la interventora xeral de la comunidad autónoma, Almudena Chacón.

La nueva Reganosa

La toma de poderes representa principalmente la nueva estructura accionarial y organizativa de Reganosa, pero también refleja la nueva etapa del grupo tras los cambios en la cúpula y los nuevos proyectos renovables, vinculados por el momento al hidrógeno y al biometano y con aliados como EDP, Repsol o Naturgy.

La compañía controlada por la familia Tojeiro vendió también el año pasado su red de 130 kilómetros de gasoductos a Enagás y se convirtió en aliado de la gestora de la red gasista en el Musel, tomando una participación del 25% de la terminal. El acuerdo entre ambos operadores es clave para Galicia pues implica el compromiso de Enagás de desarrollar el hidroducto de Guitiriz, que debe ser la puerta de entrada de la comunidad a la red europea del hidrógeno, una cuestión estratégica para la Xunta.