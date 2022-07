Sandra Ortega (como Amancio) ‘pasa’ del brexit y ve crecer su negocio inmobiliario en Reino Unido

Amancio y Sandra Ortega, padre e hija y primera y segunda fortuna de España, no han mostrado en los últimos años miedo al brexit a la hora de acometer inversiones en Reino Unido. En 2020, último año del que hay cifras oficiales, Pontegadea UK, la filial británica del holding del fundador de Inditex, acabó el ejercicio del Covid con un beneficio bruto de 71 millones de libras, un 16% más que el año anterior. Ese ejercicio, la dueña de Rosp Corunna se hizo con un edificio de oficinas en Londres, que gestiona bajo el paraguas de la sociedad Eldon Street Ltd. De las filiales del grupo de la empresaria coruñesa ligadas al ladrillo fue una de las pocas que no anotó números rojos ese año: el resultado de explotación fue de 685.000 euros al cambio y las ganancias netas rozaron los 200.000 euros.

Ahora, las cuentas de Eldon Street depositadas ante el equivalente británico al Registro Mercantil evidencian que la apuesta de Ortega Mera por el mercado británico y, especialmente, por el alquiler de oficinas, da buenos frutos. En 2021, los ingresos se duplicaron desde los 1,3 millones de libras hasta los casi 2,5 millones libras, mientras que el beneficio neto del periodo fue de 261.000 libras, algo más de 300.000 euros. El resultado de explotación sobrepasó el millón de euros. Los ingresos por rentas llegaron a los 1,8 millones de libras, algo más de dos millones de euros.

Un edificio de casi 50 millones de euros

Los administradores de la sociedad indican en sus cuentas relativas al ejercicio 2021 que el valor razonable de las inversiones immobiliarias, es decir, del edificio de oficinas, asciende a unos 46,2 millones de libras, en base a las tasaciones independientes de CBRE Chartered Surveyors. También aclaran que en el incremento de los números de la sociedad influye que su primer año fiscal no fue completo.

La sociedad, de hecho, se constituyó en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del Covid, y la adquisición del edificio se cerró en junio, según su memoria. Su director es Antonio Fresnedo, el ejecutivo de Rosp Corunna que, meses después del nacimiento de esta sociedad, relevaría a José Leyte en su papel de número dos del holding de la empresaria coruñesa.

De los hoteles a las oficinas

En los últimos años, y al margen de su apuesta por el mercado británico, Ortega Mera ha ido diversificando su cartera inmobiliaria, ampliando su apuesta por los edificios de oficinas frente a las inversiones hoteleras, que le han generado más dolores de cabeza. Hay que tener en cuenta que en 2020, último ejercicio del que hay cuentas oficiales, la filial que aglutina la mayor parte de sus inversiones inmobiliarias, Ferrado, se anotó unas históricas pérdidas de 128 millones de euros frente a los números rojos de 4,5 millones prepandémicos.

El gran agujero lo conformaron los activos hoteleros en Estados Unidos, ahora en pleno proceso de cambios y reestructuración, con cierres, nuevas alianzas para su explotación y ventas: la sociedad americana Ferrado Properties firmó un resultado negativo de 128,3 millones de euros.

Al margen, a través de Rosp Corunna, Sandra Ortega todavía retiene un 31% de Room Mate, la hotelera de Kike Sarasola que la semana pasada solicitó su entrada voluntaria en concurso de acreedores. La SEPI rechazó concederle el rescate que solicitó por el impacto de la pandemia que ascendería a unos 50 millones de euros.