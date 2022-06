Tormenta sobre la segunda fortuna de España: Sandra Ortega es accionista, financiadora y acreedora de Room Mate

Por mucho que quieran alejarse, de momento, Room Mate, la hotelera de Kike Sarasola, y Sandra Ortega, la segunda fortuna de España y accionista de la compañía con un 31% del capital, parecen seguir atados. La firma presentó este viernes ante el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid la solicitud de entrada en concurso de acreedores, especificando, no obstante, que existe una oferta vinculante de compra de la unidad productiva por parte de un inversor del que no ha revelado el nombre. La noticia no ha cogido por sorpresa a la banca. Fuentes financieras consultadas por Economía Digital Galicia indican que era un movimiento esperado y advierten que, en cualquier caso, para que la oferta salga adelante será clave, en su condición, el apoyo de la hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera.

Con esta operación, el culebrón de Sandra Ortega y Room Mate escribe un nuevo capítulo. La empresaria, dueña de Rosp Corunna –su holding inversor– es, en estos momentos, accionista, financiadora, casera y, previsiblemente, acreedora de la compañía hotelera.

Las piezas del puzzle de Room Mate

El concurso de Room Mate es una pieza más en un puzzle complicado. La inversión de Rosp Corunna en la hotelera proviene ya de la época de Rosalía Mera y ha emergido como el epicentro de los desencuentros entre la empresaria coruñesa y quien fue su histórico número dos, José Leyte, con quien mantiene una lucha en los juzgados de querellas cruzadas. En este contexto, el brazo inversor de Ortega decidió el año pasado poner a la venta su participación en la cadena de Sarasola, a la que concedió un crédito participativo de 19,4 millones de euros en 2018 y otro más de seis millones en 2019.

Con el grifo de Ortega Mera cerrado, en 2021, Room Mate tuvo que recurrir a un préstamo de 15 millones de euros a un tipo de interés de más de un 10% a Atitlán, el fondo del yerno de Juan Roig (Mercadona). Según El Confidencial, esta deuda fue asumida por el hedge fund americano Angelo Gordon, que concedió a la hotelera un crédito exprés. Los planes del fondo buitre pasarían porque fuese otra hotelera, Westmon, quien se hiciese cargo de los activos, si bien, de momento, no ha trascendido si esta firma es la que está tras la oferta vinculante presentada ante el juzgado.

A mayores, y debido a la crisis del Covid, Room Mate solicitó a la SEPI un rescate de unos 50 millones de euros que nunca le fue concedido. Hay que tener en cuenta que ya presentaba una situación de quiebra técnica antes de la pandemia, cuando cerró ejercicio con pérdidas de más de 10 millones y un patrimonio neto negativo de 50.

Las tres facetas de Sandra Ortega

En este escenario, Sandra Ortega, actual accionista y financiadora en el pasado de Room Mate se ve inmersa en un proceso concursal en el que, previsiblemente, también será acreedora. A finales de 2019, último año del que hay cuentas en el Registro Mercantil, la compañía contabilizaba unas deudas a largo plazo con Rosp Corunna de 26,3 millones y de algo más de un millón a corto.

Además, también hay que tener en cuenta que hace aproximadamente un mes trascendió la intención de Rosp Corunna de desahuciar a Room Mate de dos hoteles de su propiedad en Estados Unidos, uno en Nueva York y otro en Miami por no pagar las deudas de alquiler. La compañía turística acusó entonces a la empresaria de mostrar una “extrema rigidez” en las negociaciones.

Ortega Mera exigiría a los de Sarasola el pago del 100% de las rentas íntegras de los dos hoteles que la cadena explota en Estados Unidos y que son propiedad de Rosp, el Waldorf Towers y el Grace. Distintas fuentes aseguran que las deudas acumuladas de dos años de pandemia rondarían los 10 millones de euros. Una cifra plausible, teniendo en cuenta que en su última memoria consolidada Rosp Corunna contabiliza unos ingresos por arrendamientos a Room Mate de unos cinco millones por año (además de los activos americanos, también le alquila otro establecimiento en Barcelona).

La guerra de los avales bancarios

Una derivada más ata a Ortega Mera con Room Mate. En el comunicado mediante el que anunció la presentación del concurso, la firma destacó como germen del mismo el Covid así como “los litigios que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate”.

Esta situación entronca precisamente con la guerra de Sandra Ortega con su exnúmero dos, al que acusó de haber falsificado su firma en unas comfort letters, unas cartas de patrocinio mediante las que la banca habría concedido créditos millonarios a la hotelera.

La querella de Ortega Mera fue archivada de forma provisional el pasado mes de mayo. Al margen de la derrota inicial, de ese proceso destacó la irrupción de la banca acreedora, preocupada porque había financiado a una empresa en quiebra técnica pensando que contaba con el respaldo del patrimonio de Ortega Mera a través de Rosp Corunna. Hasta seis entidades llegaron a personarse en el proceso en concepto de perjudicadas y solicitaron, sin éxito, que se investigase a la empresaria en el marco del procedimiento judicial (se determinó que no podía ser, a la vez, querellante e investigada).

Deutsche Bank presentó una querella contra la también accionista de Inditex que fue rechazada por el juzgado pero en la cifraba en más de 150 millones de euros el importe de los préstamos concedidos por la banca a Room Mate.