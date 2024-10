Stellantis planea aumentar un 50% la producción en Portugal y contratar 240 personas más en el adiós de Tavares

En mitad de una oleada de cambios en Stellantis –el principal motivado por el anuncio de la salida, el próximo año, de su consejero delegado, Carlos Tavares y la caída de ventas en EE UU– el grupo automovilístico mueve su maquinaria para ampliar la producción de la planta que posee en Mangualde, Portugal, que siempre ha funcionado como satélite de la gran factoría de Vigo. La multinacional ha solicitado al Gobierno portugués una modificación de su licencia ambiental que traerá aparejadas nuevas inversiones. La intención es aumentar su producción y que esta, en un futuro, pase de montar de 12 a 18 vehículos la hora, un 50% más.

Según la documentación presentada por la compañía y en fase de exposición pública, la intención de Stellantis es “reforzar la competitividad industrial de la unidad de Mangualde como resultado de la apuesta del grupo por Portugal y con la mirada puesta en el mantenimiento de esta unidad”. La firma pretende poner en marcha un conjunto de mejoras “en términos de tecnología en maquinaria y equipamiento, calidad, condiciones de trabajo y protección ambiental”.

Más coches, más empleo

Así, entre otras modificaciones, Stellantis plantea poner en marcha un aumento de la producción en la factoría lusa, pasando de producir 12 a 18 vehículos a la hora, “lo que se encuentra asociado a un aumento de la capacidad de consumo y a la instalación de una unidad de producción de energía fotovoltaica para autoconsumo”, para lo que se habilitará la ocupación de un terreno nuevo “con un área de 13.450 metros cuadrados”.

La intención del gigante industrial pasa también por aumentar el trabajo efectivo en la planta. “Actualmente, Peugeot Citroen funciona en un régimen de tres turnos diarios de lunes a viernes, complementado con uno o dos turnos el fin de semana y realizando dos paradas anuales: dos semanas en agosto y una y media en diciembre”, se recoge en la documentación consultada por Economía Digital Galicia. “En un futuro se pasará a trabajar en cuatro turnos, siete días por semana: 24 horas los días de la semana, con dos turnos de mañana y tarde y un equipo fijo de noche, además de 12 horas el sábado y otras 12 el domingo”, exponen.

Lejos de Vigo

Con el aumento de producción de un 50% de vehículos a la hora, la fábrica lusa apéndice de la viguesa podría alcanzar una capacidad máxima de producción para un periodo de 24 horas al día, todo el año, de casi 160.000 vehículos, siendo en todo caso la producción efectiva de casi 120.000.

A pesar del aumento previsto, las cifras de Mangualde están muy lejos de las de la histórica factoría de PSA en Galicia. Baste un dato: Stellantis Vigo cerró el ejercicio 2023 con una producción de 531.732 vehículos, lo que supuso un incremento de la producción de un 31,5% con respecto a 2022. Las previsiones en el país vecino, aún sin aplicar el aumento de producción, pasan por acabar este año con un nuevo récord de unos 87.000 vehículos.

Stellantis aborda este aumento de producción en Mangualde en un momento comprometido. Sin ir más lejos, este mes, en el marco del París Show Motor, el propio Tavares indicó que no descartaba el cierre de plantas en Europa ante el crecimiento de la competencia china. En este punto, hay que tener en cuenta que, según indican fuentes de Stellantis al diario portugués ECO, la intención de la compañía no es la de activar de manera inmediata el aumento de la producción en Mangualde, sino que la modificación de la licencia ambiental se tramita teniendo en cuenta cambios de futuro. “La fábrica no empezará, por ahora, a producir 18 vehículos por hora ni creará un cuarto equipo, pero tenemos que predecir este escenario”, argumentan.

De origen portugués, este mismo verano, Tavares reclamó al Gobierno luso, precisamente tras el acto de inicio de producción de vehículos eléctricos en Mangualde, energía más barata, ayudas para la compra de este tipo de coches y la articulación de una conexión ferroviaria entre la fábrica lusa y Vigo o, en su defecto, al puerto de Leixoes.