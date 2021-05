Zalando aumenta sus ingresos un 47% y se consolida como rival online de Inditex

Zalando, la plataforma online germana especializada en moda y estilo de vida, ha presentado unos resultados del primer trimestre de 2021 mejores de los esperados. La marca ha obtenido en el primer trimestre un beneficio neto de 34,5 millones de euros, y sus ingresos han experimentado un crecimiento del 46,8% (2.237,8 millones de euros), sus mejores cifras desde el año 2013, según explica la compañía.

La marca alemana, que cerró 2020 superando las ventas online de Inditex con una facturación de 7.982 millones frente a los 6.612 ganados en ventas en internet por la multinacional de Amancio Ortega, mejora sus expectativas para el presente ejercicio con una previsión de incremento de ingresos de un 26-31%, llegando hasta los 10.100-10.500 millones de euros.

Zalando se consolida así como uno de los principales rivales para Inditex en el mercado online. Aunque la compañía ha aclarado que no pretende medirse con el gigante de la moda, ya que colaboran en muchos países, lo cierto es que tampoco le quita a la multinacional la etiqueta de competidor. Y es que la marca germana no trabaja con Inditex en España, un asunto que, desde la empresa consideran que «tiene algo que ver con su estrategia local» en el país, aunque no tienen una respuesta clarificadora.

Un 2021 prometedor

Los resultados «sobresalientes» del primer trimestre han desencadenado el júbilo en la empresa. El director financiero de Zalando, David Schröder, ha afirmado que «durante el primer trimestre de 2021, la empresa ha conseguido el mayor crecimiento desde su salida a bolsa en 2014″. «El negocio de nuestra plataforma se desarrolla a una velocidad cada vez mayor, creando beneficios tanto para los clientes como para los socios», ha añadido.

La promesa de unos resultados mejores de lo esperado podrían ser razón de preocupación para Inditex. El crecimiento exponencial de la marca se materializará en la construcción de cinco nuevos centros logísticos para 2023, que harán un total de 15 con los ya existentes. Uno de estos locales, que está a punto de concluirse y entrará en funcionamiento este mismo año, se encuentra en la localidad toledana de Illescas, mientras que los otros cuatro se ubicarán en los Países Bajos, Francia, Alemania y Polonia.