Zendal prosigue su expansión: crece en Portugal y negocia la compra de un laboratorio en León

Zendal, el laboratorio biotecnológico con sede en O Porriño que firmó un acuerdo en septiembre del año pasado con la americana Novavax para la producción del antígeno de su vacuna contra el Covid para la Unión Europea, goza de buena salud. El grupo, presidido por Pedro Fernández Puentes, también vicepresidente de Pharma Mar, ha vuelto a demostrar estos días su apetito. La compañía pontevedresa negocia la adquisición de Laboratorios Ovejero, histórico grupo leonés que lleva más de siete décadas fabricando y distribuyendo productos y medicamentos de uso veterinario. La firma pontevedresa, de momento, no hace declaraciones al respecto, ya que se encuentra en pleno proceso de negociación. Ambas compañías, según recogen los medios leoneses, se han dado hasta el 7 de junio para llegar a un acuerdo y activar, en ese tiempo, un proceso de due diligence que servirá para conocer el estado del pretendido activo.

Zendal no es la única interesada en este laboratorio, que atraviesa una situación complicada debido a las millonarias pérdidas que acumula. El grupo de origen catalán Labiana también pretende la factoría. Sea cual sea el desenlace de la negociación, el interés de la farmacéutica gallega es una buena muestra de su fortaleza financiera y de su apuesta expansiva.

Crecer en Portugal y Galicia

El pasado enero, Zendal destacó los avances que estaba acometiendo en su plan estratégico y que, entre otras cuestiones, deriva en la construcción de un nuevo centro en Portugal, concretamente en Paredes de Coura que, se prevé, podría estar finalizado en diciembre de este año. “Esta nueva instalación completará la gran inversión que la biotecnológica con sede en O Porriño tiene prevista en la localidad pontevedresa, donde levantará nuevos espacios para ampliar su capacidad de producción y envasado”, indicó entonces.

Con una inversión prevista de unos 15 millones de euros, la planta lusa servirá para ampliar la capacidad de Zendal en la producción y el envasado de vacunas víricas de salud humana. No obstante, el plan estratégico de la compañía pivota mayoritariamente en territorio gallego. El grupo prevé invertir antes del 2025 más de 110 millones de euros en el marco de los fondos europeos Next Generation. El presupuesto, explicó, “permitirá la ampliación de una nueva planta de envasado, así como infraestructuras productivas, tecnológicas y almacenes para productos de salud humana y animal”.

Si bien Zendal captó la atención mediática el pasado año debido al acuerdo con Novavax y a su papel en la lucha contra el Covid, su negocio biotecnológico está muy diversificado y lleva años al alza. Zendal funciona como la marca corporativa de un grupo que aglutina a siete empresas enfocadas en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de vacunas de salud humana y animal. Es en esta última división en la que se enmarcaría la hipotética adquisición de Ovejero. Las firmas que actualmente componen el grupo pontevedrés son CZ Vaccines, Biofabri, Probisearch, Vetia, Petia, Zinereo y Bialactis.

Los números de Zendal y Ovejero

A pesar de todo, la adquisición de Laboratorios Ovejero todavía no está cerrada, motivo por lo que, precisamente, por el momento, no hay declaraciones al respecto por parte de la firma gallega. Los medios de Castilla y León, no obstante, llevan ya semanas aportando información sobre la situación del histórico laboratorio en liza.

Según los datos del Registro Mercantil, en 2019, año previo al estallido de la pandemia, Laboratorios Ovejero tuvo unas pérdidas de 979.000 euros, frente al millón en números rojos que registró el ejercicio anterior. Con unos activos que rondaban los 20 millones de euros, su cifra de negocio fue de 6,5 millones de euros, frente a los 7,5 millones de 2018.

Los números están alejados de la salud y envergadura que muestra Zendal. El mismo ejercicio, 2019, las ventas del grupo, de modo consolidado, se situaron en 44,6 millones de euros, frente a los 39 millones del año anterior. El resultado consolidado del ejercicio se elevó hasta los 6,7 millones, en alza sobre un beneficio de 5,6 millones del ejercicio anterior. El resultado de explotación, derivado de su propio negocio sin contar los gastos financieros y los impuestos, creció hasta los 7,3 millones.

Polémica en León

El proceso de venta de Laboratorios Ovejero, en todo caso, no está exento de polémica, algo por lo que, en esta altura, es complicado predecir si, finalmente, Zendal se hará con la compañía.

El sindicato CCOO explicaba recientemente que Ovejero se encuentra en preconcurso de acreedores debido a una deuda acumulada de unos 15 millones de euros. La compañía habría estado negociando una salida para los más de 80 trabajadores directos con el grupo Labiana. Sin embargo, y según el relato de los medios locales, la firma leonesa habría roto las negociaciones con la farmacéutica catalana para abrir un proceso de negociación en exclusiva con Zendal que culmina el próximo 7 de junio. La ruptura de negociaciones con Labiana habría desatado la polémica y las críticas por parte de las representaciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT.

Este jueves, el Diario de León destacaba que el viceconsejero de Economía y Competitivida de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, instó a los laboratorios de la familia Ovejero a retomar y cerrar el acuerdo que, en un principio, había alcanzado con el grupo Labiana. La administración pública estaría entre los acreedores de Ovejero.

Dejando el desenlace de la compra a un lado, lo que parece claro es que el laboratorio gallego parece decidido a crecer.