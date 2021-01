Análisis: Atlas de la Empresa Comprometida, una buena idea que necesita continuidad

La idea de la creación del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida, es una iniciativa que tiene un gran mérito. El concepto Empresa Comprometida, más allá de la RSC clásica, abarca muchos más aspectos y da una visión más amplia de la implicación de las empresas.

En la categoría Buen Gobierno no sorprenden nada los resultados, porque creo que en Galicia las empresas todavía estamos un poco a la cola en certificaciones y acreditaciones oficiales. Necesitamos darle la importancia que tienen estas acreditaciones y dedicar tiempo a conseguirlas

es algo en lo que vamos mejor, puesto que muchas veces los propios requisitos de las auditorías nos obligan a ello

En la categoría Medio Ambiente, vuelve a ocurrir lo mismo, en el apartado de certificaciones estamos a la cola; aunque en el resto de apartados lo estamos haciendo mejor y hay una verdadera concienciación respecto a las políticas de medio ambiente.

En la categoría ‘Personas’, el estudio constata que se puede mejorar mucho, como sabemos los que hemos trabajado en Galicia y fuera de Galicia

En la categoría Entorno, es decir Galicia, veo buenos resultados con un margen de mejora amplio en aspectos como el uso del gallego, pero la relación con el ecosistema de empresas gallegas es muy alta.

Sería muy interesante poder tener la evolución de los resultados, que incluya los del año 2020 y ver como la pandemia ha influido en este ranking o posicionamiento de empresas Si uno se va al índice de empresas y resultados (por cierto, echo de menos al operador R), se ve una gran disparidad de resultados y, además, estos son bajos en general. Resulta difícil comparar, porque hay poca uniformidad.

Sería interesante conseguir que “entraran” más empresas, jugar con los pesos para poder ver la influencia de las variables y ver si haciendo un “ajuste más fino” se obtendrían resultados más comparables entre sí.

Como me puede la vena ingenieril y estructurada, la ponderación de todas las variables que viene en la definición de la metodología, yo la hubiera realizado, en las variables continuas, con una valoración siempre de 1 a 10, y posteriormente hubiera aplicado un “peso” porcentual a cada variable, en función de la importancia que quisiera darle. De esta forma, si finalmente quiero darle más valor a una u otra variable, no tendría que modificar puntuaciones. En cualquier caso, para pesos similares, los resultados son los mismos, solo que a la manera indicada se puede jugar con más facilidad.

En las variables dicotómicas es más fácil ser objetivo con todas las empresas pues es un “cumple” o “no cumple”. En las continuas, la elección y valoración de las mismas ha de ser muy cuidadosa para que se produzcan resultados comparables objetivamente entre empresas.

No obstante, al margen de variables, su puntuación, resultados, etc, me reafirmo en que la idea de crear este Atlas es excelente y, quizás repitiendo valoraciones, tocando algo los pesos y comparando con otros años se pueda “refinar” el resultado. ¡Mi enhorabuena!