El Foro Económico y el Consello Galego de Economistas creen útil y necesario el Atlas de Economía Digital

La utilidad y el esfuerzo, especialmente en estos momentos, que representa un trabajo como el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida son dos rasgos que sobresalen en el proyecto de Economía Digital Galicia. Lo subrayan tanto los responsables del Foro Económico de Galicia como del Consello Galego de Economistas, un colectivo que agrupa a los cuatro colegios de economistas de Galicia.

“El informe es una herramienta básica y esencial para el conocimiento de la realidad empresarial que opera en Galicia”, en palabas de Fernando González Laxe. “Supone un trabajo titánico y una aportación insoslayable para un mejor debate de cara a implementar un nuevo enfoque de política económica”, asegura el catedrático y fundador del Foro Económico de Galicia.

“Es práctico y ofrece información imprescindible para cualquier persona interesada por el futuro de Galicia. Sus conclusiones están elegantemente formuladas y reflejan las oportunidades que poseemos», en palabras del expresidente de la Xunta.

La dimensión social el Atlas

«Lo que no se mide, no se puede mejorar», con este certero lema el gurú del management Peter Drucker quería incidir en la importancia de tener buenos indicadores y buenas cuantificaciones para poder articular estrategias correctamente informadas. Es la opinión de Santiago Lago Peñas, catedrático y director del Foro Económico de Galicia. A su juicio, el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida “es un esfuerzo en la dirección correcta para poner el acento en dimensiones empresariales que trascienden las cuentas de explotación y los balances”.

La igualdad de género, el cuidado por el medio ambiente, la transparencia o la apuesta por el tejido productivo del entorno, explica Santiago Lago, son dimensiones de relevancia creciente para los ciudadanos y la sociedad que conforman.

“Bienvenido sea un atlas al que solo le puedo desear que crezca en cobertura y que reciba la atención que merece por parte de las empresas, los consumidores responsables y el público en general. Por el bien de las primeras y el bienestar de todos”, concluye el director del Foro Económico de Galicia.

“De la responsabilidad al compromiso”

Partiendo de la base de que las políticas de RSC forman un modelo de gestión necesario e imprescindible en las empresas, no es menos cierto que, en los últimos años, ha comenzado a notarse el desgaste de su propio concepto, al alejarse del eje principal que lo inspira, los principios éticos, y acercarse peligrosamente a las políticas de marketing de las empresas. El análisis es de Miguel A. Vázquez Taín. Así las cosas, el presidente del Consello Galego de Economistas, considera que “parece claro que es necesario un nuevo impulso, un nuevo enfoque, cuando no una redefinición de una materia tan sensible y demandada por la propia sociedad”.

En esa línea encaja Vázquez Taín el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida, que “supone un necesario eslabón en la cadena que une la responsabilidad y el compromiso de las empresas gallegas con su entorno, una evolución de la imagen a la acción reputacional, en un contexto en el que nuestras empresas no pueden ser ajenas al cambio que se está observando en el tejido empresarial a nivel nacional e internacional, de cara a promover políticas comprometidas con los retos medioambientales y de sostenibilidad.

“Iniciativa acertada y necesaria”

En este sentido, el presidente del Consello Galego de Economistas señala que el hecho que una de las principales conclusiones del estudio atlas determine que, “un análisis conjunto hace pensar que la empresa gallega tiene un mar­gen amplio para mejorar y potenciar su posicionamiento frente a las ca­tegorías definidas en el atlas”, viene a confirmar lo acertado y lo necesario de una iniciativa de este tipo.

“Atravesamos tiempos convulsos, y es en esta coyuntura cuando iniciativas como la que presenta Economía Digital Galicia cobran mayor sentido, permitiendo centrar el foco y evaluar compromisos que sean medibles y alcanzables, para que finalmente se conviertan en objetivos verdaderamente estratégicos en aquellos ámbitos en donde cada compañía puede generar un mayor impacto”, dice Miguel A. Vázquez Taín, presidente de un colectivo que agrupa los cuatro colegios de economistas de Galicia.

Valoración de la estructura y áreas

“Me parece una idea muy original que puede transformarse en un instrumento de utilidad creciente en los tiempos que corren, considerando los retos e incertidumbres que, sin ninguna duda, marcan un futuro evidentemente turbulento y revolucionario en múltiples aspectos, tanto económicos como sociales, ideológicos y éticos”. El catedrático Jorge González Gurriarán valora, además, la muestra de partida de 20.000 empresas y la selección de una facturación igual o superior a 10 millones de euros, “que totalizan más de 43.000 millones, superando el 65% del PIB de Galicia, lo que implicaría alrededor del 77% si excluimos el sector público”.

La estructura de fases de análisis, con 22 variables y 69 atributos, “implica un proceso riguroso de evaluación y ponderación, hasta llegar a calificar con un determinado número de estrellas el nivel de compromiso de cada empresa y, consecuentemente, su posición en cada uno de los cuatro grupos establecidos”, dice el catedrático de Organización de Empresas de la Universidade de Vigo.

Perfeccionar el modelo

“Naturalmente”, completa su análisis González Gurriarán, “es preciso contrastar y perfeccionar, en su caso, el modelo elaborado a través de la aplicación e iteración del proceso. Probablemente se abren ya algunas cuestiones en las que conviene profundizar, como la conveniencia de hacer clasificaciones por actividades, tamaño y volumen de facturación, localización…”

Y otro reto para el atlas de Economía Digital que apunta el exdirector general de Vulcano y del Igape: “La adaptación del modelo para empresas de pequeña dimensión, inferior a una facturación de 10 millones de euros que, en casos bastante significativos, están en procesos rigurosos de innovación y compromiso con el entorno”.