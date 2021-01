Atlas Gallego de la Empresa Comprometida: ocho de cada 10 apuestan por proveedores locales

Tanto por cuestiones reputacionales como de propio beneficio cuantitativo, cada vez más, las empresas prestan especial atención a la relación con su entorno. Pero, ¿qué es el entorno hablando en términos económicos? En el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida (AGEC) ese parámetro no es otro que la propia comunidad. El peso del entorno en una compañía no es una cuestión baladí. La evolución económica, social, medioambiental y política de Galicia tiene un efecto directo sobre sus empresas, pero también al contrario. La actuación de estas tiene un impacto inmediato sobre la economía y la sociedad gallega. País y empresa están íntimamente ligadas, y estas relaciones no pueden ser ajenas a las decisiones estratégicas y a la gestión de las organizaciones con presencia en Galicia.

Entre sus diversos apartados, el Atlas de Economía Digital Galicia analiza el compromiso de la empresa gallega con su entorno inmediato atendiendo a distintas variables, que van desde el peso que ocupan los proveedores locales hasta el volumen de personal radicado en la comunidad, el grado de participación social de las compañías, su apuesta por la cultura gallega y el impacto que tiene el territorio en su inversión en I+D.

Apuesta por proveedores locales

Los resultados del Atlas con respecto al compromiso del empresariado gallego con el entorno son contundentes. El estudio, realizado en base a las respuestas otorgadas por 60 grandes firmas de la comunidad, indica que un 77% de las empresas del AGEC manifiesta tener relaciones comerciales con proveedores gallegos. Es decir, casi ocho de cada 10 empresas apuesta por proveedores locales. El peso de los mismos no es menor: de media, representan un 44% del total de su cartera de proveedores.

El Atlas Gallego de la Empresa Comprometida analiza la relación empresarial con su entorno

Además, del total de empresas consultadas, diez declaran que «más de un 80% de sus proveedores tienen la sede en Galicia».

El 84% de las plantillas, en Galicia

Pero, ¿cuánto empleo directo genera en Galicia una compañía comprometida? El Atlas de Economía Digital Galicia también analiza el número de trabajadores y trabajadoras no comerciales (es decir, no dedicadas a la distribución ni a la venta personal) que tienen en el territorio las empresas gallegas.

Los números, de nuevo, evidencian la apuesta de la empresas gallega (donde destacan las organizaciones de carácter familiar) con el entorno. Según el Atlas, el 84% del personal no comercial de las empresas participantes trabaja en instalaciones con domicilio en Galicia. Del total de compañías consultadas, hasta 25 tienen el 100% de su plantilla no comercial radicada en la comunidad.

Las empresas que han participado en el Atlas de Economía Digital suman una facturación global de 43.291 millones de euros, lo que equivale al 65,5% del PIB de Galicia (2019) y crean 238.906 empleos directos.

Participación social

En una entrevista reciente en este medio, el escritor y economista Marcelino Fernández Mallo, director técnico del Atlas, destacaba el compromiso de la empresa gallega con el territorio ante la crisis del Covid-19. «La actitud de la empresa durante la pandemia ha sido ecuánime, casi diría heroica en algunos casos, teniendo en cuenta las circunstancias extremadamente hostiles de los últimos meses», indicó. Pero, ¿y antes de la pandemia?

Respecto a la relación e interacción de empresas del AGEC con instituciones y entidades de la sociedad civil, el estudio realizado determina que «esta es constante y fructífera«. De hecho, el 44% de las compañías llevó a cabo en 2019 un mapa o registro de instituciones de la sociedad civil a tener en consideración en su política de comunicación y RSC.

Un 60% aplica un programa periódico de actividades con la sociedad civil y un 67% firmó acuerdos estratégicos con este tipo de instituciones. Además, esta colaboración no es puntual: un 64% habilita un presupuesto periódico para las actividades sociales a llevar a cabo conjuntamente con estas entidades.

El Atlas Gallego de la Empresa Comprometida es una iniciativa coordinada por Julián Rodríguez, director de Economía Digital Galicia, y tiene al economista Marcelino Fernández Mallo como director técnico y al periodista Virgilio Costas como director de desarrollo.