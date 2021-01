Las empresas medianas emergen por su compromiso con el entorno en Galicia

El turno de las compañías medianas llega en el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida de la mano del análisis del entorno más cercano. Aunque con excepciones, no son grandes grupos los que sobresalen en esta categoría, que pondera y valora la implicación de las empresas en cuestiones muy concretas y, también, relativamente dispares, aunque siempre con un nexo: Galicia.

Para los autores del informe, en palabras de su director técnico, el economista Marcelino Fernández Mallo, “lo que en términos económicos llamamos entorno, en términos explícitos debemos decir Galicia. Galicia es nuestra referencia, nuestro territorio, nuestro ámbito, el país”.

El peso de los proveedores gallegos, del personal en Galicia, la participación social, la importancia de la cultura y lengua autóctonas y la I+D son las variables objeto de análisis para valorar el compromiso de las empresas gallegas con su entorno. El proyecto de Economía Digital Galicia suma así todo este ámbito de estudio a los de buen gobierno y medio ambiente.

Grupo Gestán, Espina & Delfín y Abanca sobresalen en la cabeza de las empresas más comprometidas con su entorno, según los resultados del atlas. Les sigue PSA Citroën. Sin embargo, si se exceptúa el fabricante automovilístico y la entidad financiera, siete de las diez empresas que figuran en lo más alto en cuanto a valoración se pueden considerar medianas por su volumen de negocio. Además de Gestán y Espina & Delfin, en esta nómina se integran Teiga TMI, Real Club Deportivo, SAD, Greenalia, Vitrasa y Grupo Fomento de Iniciativas.

Empresas gallegas más comprometidas con su entorno

En el listado se exponen las empresas o grupos que alcanzan al menos tres estrellas de compromiso en la categoría de “Entorno” a partir de las variables “Peso de los proveedores gallegos”, “Peso del personal en Galicia”, “Participación Social”, “Cultura y lengua autóctonas” e “Investigación y desarrollo».

Galicia y sus empresas “están unidas en una íntima relación que no puede ser ajena a las estrategias y gestión de las organizaciones con presencia” en esta comunidad, explica Fernández Mallo. Estas empresas medianas que sobresalen en su relación con el entorno suelen contar con menos de 250 empleados, su facturación anual no excede de los 50 millones de euros y su balance no pasa de los 45 millones.

El 77% de las empresas manifiesta que el 44% de sus proveedores son gallegos

De acuerdo con los resultados del atlas editado por Economía Digital Galicia, que se integra en el proyecto Galicia Smart Business, el 77% de las empresas manifiesta tener relaciones comerciales con proveedores gallegos, en un promedio del 44% del total de su cartera de proveedores. Hay diez empresas que declaran que al menos un 80% de sus proveedores tienen la sede en Galicia, destacando en especial los casos de Arias Infraestructuras y Espina & Delfín, dos grupos constructores.

La vinculación entre la empresa y la lengua y cultura gallegas presenta claroscuros. Un 56% de las empresas participa en programas de mecenazgo o promoción de la cultura gallega. Sin embargo, únicamente el 8% de las empresas tienen la lengua gallega como el idioma principal en su publicidad y comunicación externa mientras que un 20% utiliza tanto el gallego como el castellano.

Otro ámbito de la categoría “Entorno” es el gasto en Investigación y Desarrollo, que varía notablemente, como era de prever, entre empresas tanto del mismo como de distinto sector. En cualquier caso, deben subrayarse los casos de Coremain y Grupo Gestán, que declaran un gasto en I+D por encima del 10% de su facturación respectiva. Para poder ponderar este apartado también se ha tenido en cuenta la disparidad de actividades, de tal manera que en la evaluación correspondiente se comparan empresas de sectores similares.