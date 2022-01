Atlas Gallego de la Empresa Comprometida: el difícil camino para abrir mercados

La internacionalización y, sin llegar tan lejos, la expansión a otros ámbitos geográficos más allá de Galicia son dos elementos de estudio que incorpora como novedad la segunda edición del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida. Del análisis de las empresas participantes se deduce que, como promedio, el 48% de las ventas de las empresas del Atlas proceden de fuera de Galicia. Hay, por tanto, camino por recorrer en ese proceso que implica abrir mercados, sea en España o en el extranjero.

La apertura de mercados ofrece innumerables beneficios para una empresa, sobre todo la ayuda a identificar las palancas de competitividad. Además, ampliar los mercados hace que la empresa crezca en dimensión con lo cual genera nuevos empleos, habitualmente de perfil medio y medio alto.

Abrir y consolidar mercados

La apertura de mercados, una vez consolidada, supone también un mayor potencial de creación de riqueza que redunda en beneficio de la propia comunidad donde se radica la empresa.

Por todo este conjunto de razones, los autores del estudio incorporan en esta segunda edición del Atlas una nueva variable de análisis que denominamos “Expansión de mercados”. El porcentaje de ventas fuera de Galicia sobre una base 4 es el atributo se emplea para hacer los cálculos, de modo que si el 100% de las ventas de una empresa se produce fuera de territorio gallego, la empresa obtiene 4 puntos; si ese porcentaje fuese, por ejemplo, del 50%, serían 2 puntos.

La media aritmética (sin ponderar por facturación para evitar la influencia de los grandes grupos de la muestra) de las setenta empresas con domicilio social en Galicia que forman el Atlas es del 48%, con diez empresas en las que más del 90% de sus ventas proceden del exterior. Ante estos datos, como conclusión del apartado de “Expansión de mercados”, los autores del informe “entendemos que en futuras ediciones del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida, estas cifras aumentarán”, recoge el estudio.

Empresas participantes en el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida

El peso del personal en Galicia

El Atlas de Economía Digital también mide el peso del personal en Galicia, en este caso no comercial, para evitar distorsiones derivadas de su ubicación geográfica, sea repartidos en delegaciones o en otro tipo de actividades relacionadas con ventas.

Las setenta empresas del Atlas declaran que el 81% de su personal no comercial (media aritmética) se localiza en instalaciones con domicilio en Galicia. Entre ellas, 28 manifiestan que el 100% de su personal no comercial está radicado en Galicia. En el otro extremo, nueve empresas ponen de manifiesto que menos del 50% de su personal no dedicado a ventas o distribución está localizado en Galicia

El Atlas Gallego de la Empresa Comprometida suma así más análisis en su segunda edición. La iniciativa, que se enmarca en el proyecto Galicia Smart Business, cuenta con el patrocinio de Cortizo, Gadisa, Hijos de Rivera, Igape, Luckia y Cobre San Rafael.