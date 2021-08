Xavou!, el delivery “gallego y responsable” que superó la pandemia

El Covid-19 aceleró la digitalización e introdujo cambios en el consumo que han superado el periodo pandémico. El sector de la hostelería, uno de los más fuertemente golpeados por la crisis que trajo el coronavirus, tuvo que reinventarse en tiempo récord. Lo hizo trasladando las mesas de los restaurantes a los domicilios… pero el camino no fue fácil. Lo sabe bien Diego Queiro, responsable de Xavou!, una plataforma gallega de delivery que nació con vocación de permanencia. Este servicio de gestión integral de comida a domicilio tiene como señas de identidad la apuesta por la sostenibilidad y el objetivo de no ser un mero parche en tiempo de crisis, sino dar un servicio estable y de calidad.

Xavou! no es un proyecto de paracaidistas o profanos en un sector acuciado por las necesidades que introdujo la pandemia. Tras él está Innovatec, una empresa especializada en informática que lleva más de 15 años ofreciendo soluciones al sector de la hostelería, desde tpv a páginas web. “Cuando empezó la pandemia, los hosteleros comenzaron a preguntarnos qué podíamos hacer para vender online. La primera solución que les ofrecimos, ya en el mes de abril de 2020, fue montar páginas web propias, para evitar tener que acudir a los grandes players del mercado, con las dificultades que ello conllevaba. Al hostelero le encajaba esa propuesta, ya que al ser plataformas propias no tenían que pagar comisiones en un tiempo en el que su situación era complicada. Pero vimos que quedaban flecos sueltos. Faltaba una pieza muy importante en el puzzle, que era el cliente de casa, que no quería tener que estar registrándose cada día en una página web distinta y acababa por acudir a los grandes players”, explica Queiro para Galicia en Primera Persona.

Es entonces cuando emerge en A Coruña Xavou!, un market place a nivel local que va más allá de las plataformas tradicionales de delivery. Primero, por comisiones más bajas, segundo por su apuesta “responsable” garantizando la “protección” de todas las partes de la cadena (también los riders) y, tercero, por la “cercanía”. Esto ha hecho que la oferta de restauración que ofrece la aplicación de Xavou! sobrepase la tradicional comida rápida y presente una carta diferencial, con restaurantes que hasta hace poco veían impensable el trasladar sus platos más elaborados a los domicilios.

Galicia en Primera Persona se construye con entrevistas presenciales , grabadas en vídeo y difundidas en todos los canales de ED, a los emprendedores que abren camino con nuevos negocios, y plantean alternativas sólidas y viables que pueden ser una referencia para otros. ED Galicia se propone descubrir a aquellos que son capaces de emprender e innovar a la vez desde Galicia.

Nacer (y crecer) en pandemia

Xavou! se ideó como una propuesta diferencial y eso es algo que se nota. Sus creadores insisten en que se trata de una “alternativa responsable” a las grandes plataformas que trabaja con partners locales y sostenibles. Un dato clave es que aseguran que, con este modelo, pueden ofrecer comisiones hasta un 66% inferiores a lo habitual en el sector delivery “para facilitar que los negocios locales puedan impulsar sus envíos a domicilio”.

Seleccionada en The Hop, el programa de innovación abierta de Hijos de Rivera, esa apuesta por lo local hizo que se aliase con otra startup gallega de envío de pedidos, la viguesa Deelivers. “Así ofrecemos a la hostelería la gestión íntegra del reparto de su comida”. “En un momento en el que las grandes plataformas se han visto cuestionadas por las condiciones laborales de sus repartidores, podemos garantizar una plantilla 100% propia de repartidores asalariados”, presumen.

Un delivery «de proximidad»

Xavou! busca ser eficiente tanto para el hostelero como para el cliente, de ahí su búsqueda de la funcionalidad. “Es una aplicación muy sencilla. Podemos acceder vía web o descargándonosla tanto para Android como para IPhone. Una vez allí, al tener geolocalización, nos indicará los restaurantes a los que podemos acceder en nuestra zona. A partir de ahí, podremos escoger y conocer los platos y pedidos más demandados, además de seleccionar cuándo los queremos”, explica Queiro.

Pero, la apuesta por la «proximidad» tiene unas características propias. “Queremos ser útiles para el hostelero, especialmente para aquellos que por su tipo de comida o ticket no estaban acostumbrados al sistema a domicilio. En el momento en el que el cliente hace un pedido, enviamos toda la información al hostelero, incluso su contacto, de forma que facilitamos una experiencia más amable, un trato más directo. Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto directamente con el cliente. No estamos gestionando pedidos desde la distancia, con un operador que quizás ni siquiera vive en la ciudad en la que estamos”, comenta el impulsor de la plataforma.

«En nuestro afán de buscar siempre el mejor servicio, estamos trabajando en el lanzamiento de una nueva plataforma orientada a optimizar los retos del canal para los profesionales (tanto hosteleros como riders) así como la experiencia de delivery para el consumidor final», adelanta Queiro.

La experiencia de un restaurante

El reconocido chef gallego Adrián Felípez, del coruñés Miga, comenta para Galicia en Primera Persona ese tránsito de la hostelería, de las mesas del restaurante a los hogares. “Todo comenzó con la pandemia y la necesidad de reinvención. Se paró nuestra manera de vivir y teníamos que adaptarnos rápido a un escenario que no teníamos previsto. Nos faltaba adaptación y hacerlo en muy poco tiempo”, rememora. “Lo cierto es que al principio era una situación muy poco confortable, pero conocimos Xavou! y todo comenzó a mejorar. Sin duda, nos facilitó la forma de trasladar nuestras mesas a las casas. Cuando nos permitían abrir un poquito, las mesas de casa nos completaban la factura”, comenta, para indicar que el servicio a domicilio “es algo que llegó para quedarse, si bien ahora con otras intensidades”.

Adrián Felípez, chef del Miga,en A Coruña

Tanto es así, que, en esta nueva etapa, muchos restaurantes adaptan ya su carta al envío a domicilio. “Antes, este canal parecía reservado a pizzas, hamburguesas, un tipo de comida más rápida que estaba más adaptada. Ahora tenemos claro que esta demanda va a continuar y que esta herramienta funciona, de forma que cuando elaboramos nuevos platos, también lo hacemos pensando en el envío. Cuando creamos una carta, también pensamos en los platos que podrán ir a los domicilios y en otros, que por sus características, estarán solo en el local”, explica.

“El canal delivery no puede ser visto como un salvavidas para un momento determinado. Ya en vías de superarse la pandemia, se ha abierto un nuevo canal que va a seguir ahí y que debemos aprovechar”, resumen desde Xavou!.