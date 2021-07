A atención ao cidadá, un servizo esencial

Cómpre que quen traballa para unha Administración, xa sexa como cargo público ou como parte do cadro de persoal, teña moi claro que o seu traballo é o de servidor público. As administracións están para servir aos cidadáns. Iso, que parece unha evidencia, é preciso repetilo e apuntalalo no discurso e nos feitos. Os organismos públicos non poden converterse en trabas e atrancos para os administrados, senón no contrario, teñen que acompañar ao cidadán e teñen, en resumo, que facilitarlle as cousas, non poñerllas máis difíciles.

Por iso a atención cidadá, a interlocución directa, ten que buscar a excelencia. A Coruña foi pioneira, no ano 1993, na atención telefónica directa mediante o 010. Hoxe ese servizo sigue a ser un dos mellor valorados polos coruñeses, que na última enquisa de satisfacción déronlle unha valoración media de 4,79 puntos sobre 5. Non hai mellor recoñecemento á calidade do traballo duns profesionais exemplares.

A atención cidadá non pode ser vista como un complemento, senón como un servizo esencial. Non hai nada máis frustrante para un cidadá que sentirse perdido e desorientado na súa relación coa Administración. O Goberno de Inés Rey entende ese carácter esencial, e leva tempo traballando para mellorar a atención pública, non só mediante o 010, senón mediante a implantación de ferramentas dixitais que faciliten esa atención.

O futuro hai tempo que é presente no sector privado, mais segue a ser futuro no público

Uno dos grandes retos que temos por diante é precisamente o da atención ao cidadá. Mais o mesmo que a tecnoloxía permitiu nos anos 90 implantar o sistema de asistencia telefónica do 010, a tecnoloxía de hoxe ten que permitir ao cidadán dispor dun portelo aberto as 24 horas do día.

O que xa existe desde hai tempo no ámbito privado debe implantarse con urxencia no público. Polo mesmo motivo que hoxe facemos a maior parte das nosas operacións bancarias a través do móbil, temos tamén que poder xestionar coa Administración pola mesma vía.

O Goberno da Coruña ten avanzado na implantación de ferramentas dixitais para tal fin. Desde unha fonda reforma da web ata a reconfiguración da sede electrónica para poder realizar ata 85 trámites online. Non pode ser que no século XXI haxa administracións que funcionen coma no século XIX. O futuro hai tempo que é presente no sector privado, mais segue a ser futuro no público. O Concello da Coruña (010, cita previa, nova web, nova sede electrónica, app Millennium…) está máis cerca dese futuro, e por ese camiño avanzaremos co reto de ofrecer a mellor atención ao cidadán. Para iso, ao cabo, estamos aquí, para darlle ás persoas a atención que precisan.