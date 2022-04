Esperanza, expectativa y desilusión en A Mariña

A Mariña de Lugo es una comarca dinámica y económicamente importante en el conjunto de Galicia. Es también una comarca relativamente joven y con población foránea bien adaptada e integrada en sus funciones laborales y socialmente. Cervo era en 2018 el concello gallego con mayor PIB por habitante, como muestra de la capacidad industrial y económica del territorio. Un tejido industrial con la factoría Alúmina-Aluminio como referente, pero que fue en épocas muy variado y territorialmente repartido. A finales del siglo XX la industria mariñá iba desde la IPV en A Pontenova a los varaderos de O Vicedo; cada término municipal tenía una actividad de referencia.

Es A Mariña el paradigma de un territorio fuerte que fue poco a poco entró en un retroceso silencioso a raíz de la crisis de 2008, a la que no se supo dar respuesta desde los diferentes niveles de la Administración. En 2010 empieza el ruido sobre el conflicto energético de las electrointensivas, y la situación de riesgo en Alcoa desencadena ya una gran manifestación en 2012 en Viveiro.

Es evidente que, desde el año 1998 al 2020, A Mariña pierde todo el peso industrial y más de 1.000 empleos sin que pase nada

En ese trayecto de dura realidad fueron muchas las víctimas empresariales en esta comarca: el estallido del ladrillo dejó fuera de juego a medianas empresas, Mon, Coto y otras promotoras. Un proceso de declive que se inicia a principios del 2000 con la caída de la ladrillera Pardiñas. Y un goteo incesante que se llevó a la IPV, Conservas Burela, Gres Burela, Ecesa, Ecar, Maderas Lorenzo, Costiña, Muebles Hermida, Conservas Alonso, CAG, algún astillero, numerosas empresas pequeñas y no tan pequeñas, como el último caso de la multinacional Vestas.

La realidad es que fue un proceso constante que casi pasó desapercibido en cada momento, focalizando los problemas de forma muy local y no actuando los distintos gobiernos para paliar esta situación. Debemos sumar la escasa capacidad de regeneración y relevo generacional de la flota de Burela y Celeiro y la falta de empresas de transformación del sector de la pesca. Se observa en A Mariña que la crisis es multisectorial pero centrada en actividades industriales medianas y grandes.

En octubre del año 2020 Alcoa anuncia el cierre de las cubas en San Cibrao. Esta situación despierta a la masa crítica de A Mariña, por el momento adormecida entre los cantos de sirena de los políticos de cada turno. Es evidente que desde el año 1998 al 2020 esta comarca pierde todo el peso industrial y más de 1.000 empleos sin que pase nada, a la espera de promesas y cuentos de la clase política.

La movilización y el proceso judicial sobre el ERE extintivo de Alcoa provoca, elecciones mediante, las promesas de la clase política gallega. Desde Feijóo a Yolanda Díaz, pasando por el mismo Pedro Sánchez, prometen una salida a A Mariña para Alcoa y un plan industrial. En el caso de Alcoa, el acuerdo viene de la mano del diálogo social, pero sigue el problema estructural. Entra en juego, en este momento, el proyecto de Altri, que encaja muy bien en la comarca, por la gestión del eucalipto que A Mariña lleva lustros realizando. Los alcaldes de la comarca, de forma unilateral, partidista y localista piden que Altri se instale en cada uno de los municipios, son 2.500 empleos en juego, pero eso no conlleva un frente común. Señala entones el presidente Feijóo a la propia comarca de A Mariña y en octubre de 2021 la prensa ya casi da por hecho que es Cervo el lugar elegido para asentar este novedoso proyecto industrial luso. Lo cierto es que en la opinión pública tampoco generó un gran impacto, será que en A Mariña estamos curados de espantos en cuanto a las promesas sobre Alcoa.

Manifestación en Lugo para reclamar una salida industrial viable para Alcoa San Cibrao. EFE/Eliseo Trigo

Se acaba de anunciar, estos días, que Altri estará finalmente en Palas de Rei, y se caen todas las esperanzas y promesas. Los alcaldes localistas de A Mariña hablan de manifestaciones y daños, otra vez se equivocan, cuando deberían hacer un frente común fue en el momento de ofrecer una única localización, la más factible y hacer valer su peso en una u otra administración de forma coordinada, para favorecer la instalación de Altri, no lo hicieron y la oportunidad pasó.

Quieren otra vez jugar su juego político y otra vez A Mariña pierde, no se dan cuenta que un proyecto como Altri necesita otro tipo de política y de respaldo, esa que me huele a mí que sí sabe hacer un político de Palas de Rei, pero es solo una sensación, quizá los fondos Next y su gestión tenga algo que ver. Es evidente que una decisión tan transcendente se toma en base a más factores que el agua, por cierto abundante en A Mariña.

Es importante que Altri se quede en Lugo y es importante que se vigile el cumplimiento del acuerdo de Alcoa. También lo es reclamar que el Gobierno central trabaje en la solución a las electrointensivas y que la Xunta tenga por fin un plan industrial para A Mariña. Todavía no es tarde. Quizá algunos crean que manifestarse contra Palas y Altri sea el camino. Esos quieren a un año de las municipales contar su historia, eso les garantiza su sueldo pero no recupera aquella comarca con industria de finales de los años ochenta.