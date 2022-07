Familias y pymes, a punto de romper

Sí, nosotros, nuestra economía. Recomiendo ser muy prudentes con los gastos superfluos a las economías familiares y actividades económicas. Quienes vayan sobrados en sus ingresos -o patrimonio-, ellos mismos. Pero a los demás, les recomiendo mucha sensatez y cordura en sus gastos.

Vamos ver precios en la energía, combustibles -gasoil de calefacción y agrícola incluidos- y la práctica totalidad de la cesta de la compra como nunca hemos visto y lo sufriremos a partir de septiembre-octubre de una manera virulenta. Lo cual anticipa un calvario económico para la casi totalidad de las familias y actividades económicas de este país.

La oposición política ya puede estar preparada con planes económicos de choque, no como hizo Rajoy, esperar a que escampe

Fíjense si lo tengo claro que la economía va ser la que eche a Sánchez y asociados de La Moncloa, y no los aciertos políticos de los demás. Se repite de nuevo la historia con ZP como ejemplo comparativo. La oposición política española lo único que tiene que hacer es no cometer errores, lo demás le va a venir hecho. Eso sí, ya pueden estar preparados con planes de gobierno económicos de choque para actuar rápidamente (no como hizo Rajoy, esperar a que escampe). Lo demás sería injustificable y totalmente amoral, porque todos somos conscientes de la crisis económica en la que nos estamos introduciendo. Aunque su magnitud e intensidad aún es muy difícil de prever.

Creo y pienso que nuestros responsables públicos -incluidos los reguladores como el Banco de España, CNMV o CNMC- ya deberían haber aprendido la lección de la crisis del 2009 y de los graves errores cometidos en su diagnóstico y tratamiento. Se lo advierto así a los organismos supervisores y reguladores de nuestro sistema económico porque tenemos a nuestra moneda, el euro, cotizando a precio de hace 20 años, con una deuda pública que ni les cuento para no amargarles aún más el día.

Todo ello con un Gobierno ocupado en, presuntamente, controlar las instituciones independientes de este país para intentar ofrecer la información que a ellos les interese. Es decir, maquillada, sesgada y cocinada. Me preocupa la presunta injerencia del Gobierno bipartito social comunista de España en organismos que son toda una referencia de rigor y seriedad, como el INE. Y así lo puedo manifestar porque durante muchos años ha sido el INE motivo de cientos de consultas por parte de mi persona para contrastar y, posteriormente, analizar datos, y siempre me ha resultado ser una herramienta sólida y eficaz, gobernase quien gobernase. Por este motivo respaldo plenamente el comunicado emitido por el Consejo Asesor Europeo de Gobernanza Estadística,-perteneciente a Eurostat – que «le recuerda al ejecutivo la legislación europea que pesa sobre los cuerpos estadísticos de los países miembros, insistiendo en que es precisamente la independencia de estos organismos la clave de su credibilidad«.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT

Y con este panorama aún tenemos aún que aguantar a personajes como al secretario general de la UGT, que a los que estamos poniendo sobre aviso el brutal impacto que la crisis puede tener en la clase media y media-baja, nos dice directamente: «¡Que se vayan a hacer puñetas, vamos a disfrutar del verano!» Estos son los sindicalistas que manifiestan defender ¿qué? ¿sus fiestas y mariscadas? ¿el interés general? ¿sus sueldazos pagados con los impuestos de todos?

Mientras todo esto sucede en un país de parodia, pues supongo que la ministra de Igualdad estará planeando su próximo viaje en Falcón con sus amigas para hacerse posteriormente los selfies de rigor y recordarnos a todos que paguemos nuestros impuestos puntualmente para poder seguir viviendo así de bien. Lo importante para esta tropa es que la fiesta no pare y que nosotros se la sigamos pagando. El país de los Lazarillos de Tormes somos, y lo seguiremos siendo.