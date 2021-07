Alerta Covid: Santiago y Lugo pasan a nivel de riesgo extremo

La escalada de casos y contagios de Covid que asola Galicia en el segundo verano de la pandemia no frena y afecta gravemente a seis de las siete principales ciudades de la comunidad. Lugo y Santiago de Compostela se sitúan desde este jueves en el nivel máximo de alerta al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, según muestran los datos de la Consellería de Sanidade.

Las dos ciudades se suman así a A Coruña, Pontevedra, Ourense y Vigo, que se encuentran en el máximo nivel de alerta desde hace días, con una incidencia especialmente acentuada en las capitales de las dos provincias meridionales. El ayuntamiento de Santiago, que está en plenas fiestas del Apóstol, ha registrado 252 casos nuevos en la última semana, y Lugo un total de 257.

Si se mira la incidencia acumulada a 14 días, que ha de ser superior a 500 para considerar que un municipio está en riesgo máximo, las ciudades en la categoría son Vigo, Pontevedra y Ourense. En estos concellos, los nuevos casos registrados en un plazo de dos semanas han sido 1.878, 686 y 1.167 respectivamente.

Nuevas restricciones

En respuesta a la expansión del virus, la Xunta decretó el miércoles el nivel de restricciones máximo para siete concellos (O Barco, A Pobra do Caramiñal, Cambados, Boiro, Sanxenxo, Meaño y O Grove) y alto para 29, entre los que se encuentran Ourense, Vigo y Pontevedra.

Las autoridades anunciaron, además, restricciones en hostelería y en reuniones para los dos niveles. En el máximo, los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos, aunque con aforos en hostelería del 50% en exteriores y 30% en interiores. Para el último caso se deberá presentar PCR negativa o certificado de vacunación. El ocio nocturno cierra en ambos niveles.

En cuanto a las reuniones, la Xunta las limita a 6 personas en interiores y 10 en exteriores, o dos unidades de convivientes en ambos casos. Sumado a esto, las personas no convivientes no podrán reunirse en municipios con nivel alto o máximo de restricciones entre la una y las seis da la madrugada. En los ayuntamientos en nivel medio y bajo sigue abierto el ocio nocturno, pero las reuniones de no convivientes estarán prohibidas entre las 3:00 y las 6:00 horas.