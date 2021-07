Sanxenxo y otros seis concellos entran en nivel máximo de restricciones (pero sin cerrar la hostelería)

La Xunta ha decretado el nivel máximo de restricciones para siete concellos gallegos, incluido el turístico municipio de Sanxenxo que en esta temporada acoge a miles de turistas. Las medidas entrarán en vigor en la madrugada del sábado 24 y afectarán a los aforos de la hostelería y a las reuniones tanto en interiores como en exteriores.

Aunque los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos en los ayuntamientos con nivel máximo, el aforo en interiores se reduce al 30%, y al 50% en exteriores. Si se quiere acceder a dentro de los locales, se debe presentar una PCR negativa, el certificado de vacunación o acreditar haber pasado el Covid-19. Además, los establecimientos de ocio nocturno de zonas en nivel alto y máximo tendrán que cerrar hasta que la situación mejore.

En cuanto a las reuniones, la Xunta las limita a 6 personas en interiores y 10 en exteriores, o dos unidades de convivientes en ambos casos. Sumado a esto, las personas no convivientes no podrán reunirse en municipios con nivel alto o máximo de restricciones entre la una y las seis da la madrugada. En los ayuntamientos en nivel medio y bajo sigue abierto el ocio nocturno, pero las reuniones de no convivientes estarán prohibidas entre las 3:00 y las 6:00 horas.

Concellos afectados

A partir del sábado serán siete los ayuntamientos en nivel máximo de restricciones: O Barco, A Pobra do Caramiñal, Cambados, Boiro, Sanxenxo, Meaño y O Grove. El cambio afecta a varios concellos turísticos de costa cuya economía depende en gran parte de la temporada de verano.

Por otra parte, un total de 29 municipios estarán en nivel alto: Ourense, Avión, Barbadás, O Carballiño, Porto do Son, Carballo, Fisterra, Oleiros, Vimianzo, Arzúa, Ribeira, Melide, Burela, Viveiro, Cervo, Foz, Ribadeo, A Illa, Vilagarcía, Vilanova, Marín, Poio, Pontevedra, Vigo, Baiona, Gondomar, Nigrán, O Rosal y Tomiño.

El presidente gallego ha explicado que la Xunta pedirá autorización al TSXG para adoptar estas restricciones a partir de este sábado, 24 de julio.