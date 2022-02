BNG y PSdeG, pendientes del pulso entre Feijóo y Casado (a un año de las municipales)

La crisis de Génova estalló la pasado semana tras un enfrentamiento directo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el cuestionado líder del PP, Pablo Casado. Sin embargo, pasados los días, más allá de Isabel Díaz Ayuso, el gran pulso a la actual cúpula del partido lo dan los barones territoriales, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Los focos apuntan ahora al máximo mandatario gallego y a un hipotético salto a Madrid. No como el que se planteó en 2018. Se abre la posibilidad de un proceso en el que el de Os Peares coja las riendas del partido a nivel orgánico, manteniendo la Presidencia de la Xunta de Galicia. No obstante, estos movimientos, a poco más de un año de las municipales, son aprovechados por los grupos de la oposición en la comunidad. El BNG de Ana Pontón y el renovado PSdeG de Valentín González Formoso.

Ambas formaciones y ambos dirigentes se han referido en numerosas ocasiones en las últimas jornadas a la crisis del PP y al hipotético papel que podría desempeñar Feijóo en un futuro. La oposición sabe que el presidente de la Xunta llevó a cabo una campaña electoral en 2020, con la que revalidó su cuarta mayoría absoluta en San Caetano, en la que escapó de las siglas y se centró en un discurso en clave gallega, alejado de la situación estatal. Un lema, “Galicia, Galicia, Galicia”, en el que ahora también está presente Madrid.

A un año de las municipales

La partida de Feijóo a nivel estatal también se juega en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG miran con optimismo las próximas municipales, en las que el PP parte en una situación de desventaja. No solo no cuenta con la Alcaldía de las grandes ciudades, sino que, distintas fuentes consultadas por este medio, aseguran que, en las encuestas que se están realizando, los de Ana Pontón ganan terreno entre los nuevos votantes. Todas las formaciones han empezado a activar la maquinaria para las locales. El PPdeG necesita recuperar espacio, sobre todo, teniendo en cuenta que, por el momento, y de cara a las próximas autonómicas de 2024, no se ha despejado la incógnita de quien será el candidato del partido. En un principio, Feijóo dio a entender que esta sería su última legislatura, aunque su proceso sucesorio encierra todavía muchos interrogantes. Más ahora, con la crisis del PP a nivel estatal.

El escenario parece más meridiano en el caso de la oposición. Se da por hecho que Pontón repetirá como cabeza de cartel del Bloque dentro de tres años. En el caso del PSdeG, la intención del también presidente de la Diputación de A Coruña, González Formoso, es la de ser candidato, aunque ya ha indicado que se echará a un lado “si hay alguien con más opciones”.

Las balas de la oposición

Este lunes, Pontón volvió a atizar a Feijóo con su posible desembarco madrileño. “Los gallegos no le pagamos al señor Feijóo para solucionar los problemas internos del PP ni para tapar la corrupción del PP, sino para darle alternativas a los problemas que hay en Galicia, que son, desde luego, muchos”, incidió. “Hay quien siempre está mirando para Madrid. Yo siempre digo que hay que mirar más para Galicia y menos para Madrid, pero viendo los aires que nos llegan de allí, contaminados por la corrupción, por los egos, por las luchas internas y las intrigas, nos reafirmamos en que hay otra forma de hacer política y que tenemos que confiar más en nosotros mismos, en nuestro país», insistió.

Por parte de PSdeG, las declaraciones vinieron esta jornada por boca de su nuevo portavoz parlamentario, el lucense Luis Álvarez, quien incidió, al igual de González Formoso en días pasados, en que Feijóo estaba tapando las presuntas actuaciones ilegales de Díaz Ayuso que habrían desencadenado toda la crisis de Génova. La misma línea de las críticas vertidas por Formoso en días pasados, en los que insistió en que “la política es una actividad en la que honestidad y la decencia deben prevalecer”.

Sin ir más lejos, y en ese discurso, en un acto en A Coruña, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, recordó la foto de Feijóo con Marcial Dorado. Así advirtió a Feijóo, en relación con el supuesto caso de espionaje sobre Díaz Ayuso, de que “se cuide de los informes de Génova”. “No vaya a ser que alguna foto suya vuelva a salir”, apostilló.

El PPdeG recuerda a Fraga

En mitad de todo este escenario, el PPdeG insiste en separar este proceso del que se vivió hace cuatro años, cuando Feijóo dejó pasar el tren a Madrid y, finalmente, rechazó participar en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy.

Fuentes de la dirección del partido en Galicia rechazan anticipar cualquier decisión de Feijóo, pero son conscientes de que la situación es «muy distinta» a la de 2018. «Nunca se había caído tanto en las encuestas, está habiendo llamadas de militantes para darse de baja«, insisten, tras una jornada en la que Feijóo ha dejado claro que se necesitan actuaciones urgentes.

El discurso de los populares gallegos estos días remite a la figura de Manuel Fraga, el presidente fundador de la formación. A él sucedió Feijóo en Galicia, un hecho, indican, que “infunde” responsabilidad. “Dará el paso si lo ve necesario, por mucho que el reto sea complicado”.

El mensaje público de este lunes es que Feijóo no iba a hablar de él, “pero sí del PP y de España”.