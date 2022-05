Caballero rectifica y ofrece Balaídos para Muse: “No permitiré que lo lleven a Coruña”

Las relaciones entre el Celta de Vigo y el ayuntamiento olívico vuelven a tensionarse a cuenta de los conciertos en Balaídos. Este jueves, el alcalde, Abel Caballero, cambió el paso y, después de rechazar la posibilidad, ha anunciado que cederá el estadio municipal para la celebración de un concierto de Muse en el marco de la programación del Xacobeo. El regidor ha justificado la decisión para evitar que el evento se celebre en A Coruña, destino que, según denuncia, ya fue elegido por la Xunta en marzo.

La celebración del concierto de Muse ha servido al alcalde para cargar contra la Xunta y para vivir un nuevo enfrentamiento con el Celta. En rueda de prensa, Caballero ha criticado que Alfonso Rueda haya rechazado reunirse con él para abordar la cuestión y lo haya emplazado a mantener un encuentro con la delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias. «No quiere reunirse con el alcalde de la ciudad más importante de Galicia, presidente de la FEMP«, dijo, para indicar que eso se debe a que su intención es la de “llevarse el concierto” a la ciudad herculina.

Cambio de opinión

Caballero asegura que el ayuntamiento de Vigo, por el momento, no ha recibido la solicitud de la Xunta para celebrar el evento en Balaídos. Sus declaraciones se producen después de que hace unos días rechazase ceder el estadio debido a las obras.

Desde entonces hasta ahora su discurso ha cambiado ya que, este jueves, ha ofrecido directamente el estadio a pesar de que, asegura, no ha recibido ninguna solicitud. Indica que parará las obras. “Ya no hay debate, que nos digan la fecha, y lo pongo a disposición. Ya no hay excusas para quitárselo a Vigo”, proclamó.

Enfrentamiento con el Celta

En el asunto ha terciado el presidente del Celta, Carlos Mouriño, que ha acusado en la misma jornada al alcalde olívico de “engañar y enredar” a la ciudadanía en general y a los celtistas en particular con sus declaraciones acerca de la colaboración municipal en los actos del centenario del club o acerca de la solicitud del concierto de Museo en el estadio de Balaídos.

A través de un vídeo-comunicado, el presidente de la entidad celeste ha cuestionado las intenciones expresada por el regidor, que ha ofrecido colaboración para las actividades del centenario del Celta, incluso apoyo económico.

Al respecto, Carlos Mouriño ha acusado a Caballero de haber «incumplido» los compromisos que tenía con el club con respecto a varias cuestiones, como la construcción de una ciudad deportiva en Valadares (finalmente se hizo en el municipio vecino de Mos). Además, ha recordado, el Ayuntamiento ha sido condenado por los tribunales a tramitar una subvención de casi 300.000 euros que se había denegado a la Fundación Celta.

«Intenta engañar al celtismo, pero al Celta ya no lo engaña más. Vemos con estupor que ahora promete financiación para el centenario. Estará de broma», ha señalado Mouriño, y ha ironizado: «Nos quitaron (el Ayuntamiento y la Diputación) las subvenciones para el fútbol base, hay una sentencia y no paga, y ahora, ¿ofrece dinero?».

Conciertos fuera de Vigo

Por otra parte, ha acusado al alcalde de «enredar» en la cuestión de los conciertos en el estadio, y ha recordado que el club solicitó permiso al Ayuntamiento para la celebración de ese tipo de eventos en Balaídos, porque es una instalación municipal, aunque «el único que puede disponer del césped es el Celta».

Al respecto, ha lamentado que el Ayuntamiento tardó «un mes y medio» en responder y lo hizo «sin dar solución», y ha reconocido que, dentro de esos conciertos por el centenario del Celta, podría estar la actuación de Muse, en colaboración con el Xacobeo. «Señor alcalde, acepte el reto, deme permiso en 48 horas y yo en otras 48 horas me comprometo a decirle si conseguimos ese concierto del Xacobeo«, afirmó.

Mouriño ha advertido de que, si el Ayuntamiento no autoriza al Celta a hacer uso del estadio para macroconciertos y otros eventos, tendrán que llevarse los actos del centenario «fuera de Vigo».