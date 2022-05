Calviño echa más leña al fuego con la visita del emérito: “Debe dar explicaciones”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha recalcado este jueves que “todos los españoles merecen una explicación” por parte del rey emérito a su regreso a España ante las “informaciones inquietantes” respecto a la jefatura del Estado conocidas en los últimos años. La ministra gallega realiza estas declaraciones en pleno desembarco de Juan Carlos I en Sanxenxo, una visita que ha levantado una especial polémica entre los partidos de la comunidad gallega.

Si bien Calviño ha instado al rey emérito a que dé explicaciones sobre las polémicas que rodean su figura, ha guardado de toda duda al actual monarca, Felipe VI, que, en su opinión, «aporta valor añadido a España«.

Leer más: Primera tormenta política para Rueda por la llegada del rey emérito a Sanxenxo

Las declaraciones de Calviño se producen tan sólo unos días después que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacase que la visita del emérito es “motivo de prestigio para Galicia”. Las palabras del dirigente autonómico no pasaron desapercibidas, originando la primera tormenta política desde que sucedió en el cargo a Alberto Núñez Feijóo. En concreto, fueron tildadas por la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, como “políticamente inaceptables”

La oposición en contra

Para Pontón, “lo que sitúa a Galicia son los gallegos y gallegas, que no tienen cuentas B en Suiza”. La parlamentaria recalcó que “es políticamente inaceptable que el presidente de la Xunta diga que la visita del rey huido constituye un prestigio y que incluso coloca a Galicia en el mapa”. La líder del BNG apuntó que «decir que un rey huido da prestigio a Galicia es una ofensa a la gente de este país» y «desacredita» a quien lo dice, «demostrando que el señor Rueda no está a la altura de su responsabilidad»

No fueron las únicas críticas que recibió en presidente de la Xunta en sede parlamentaria. Por su parte, el secretario de Organización del PSdeG, José Mauel Lage Tuñas, también destacó que “a Galicia no la pusieron los Borbones en el mapa, está puesta antes de la dinastía de los Borbones y seguirá después de que existan los Borbones en España”. Para Lage, la llegada del emérito a Sanxenso será “una situación de orden privado que tiene transcendencia pública” aunque precisó que “a muchos españoles no les llena no de orgullo ni de satisfacción este asunto”.