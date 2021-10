Carmena avala a Yolanda Díaz: “Incorporar a personas que no están en partidos fue uno de mis objetivos”

Manuela Carmena ha reconocido que le gusta el proyecto de Yolanda Díaz de construir un frente amplio más allá del espacio de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales. La que fuera alcaldesa de Madrid apoyada por Podemos y, posteriormente, señalada por la formación morada como una de las culpables de la ruptura del espacio político ha asegurado que se arrepiente de no haber hecho en el ayuntamiento una “agrupación de electores” en lugar de una plataforma.

“Se nos desaconsejó porque tiene unas dificultades enormes. Al hacer una plataforma, al final, es como que plantas una semilla y te sale un partido. A mí me parece muy interesante hacer plataformas que se parezcan más a una agrupación de electores”, dijo en declaraciones en la Cadena Ser.

La política no es una carrera, sino una responsabilidad

La exregidora reconoció que se siente identificada cuando escucha a la ministra de Trabajo hablar de su proyecto político. “Cuando la escucho decir que quiere incorporar a personas que no están en partidos políticos, ese es un objetivo que yo tuve y que sigo pensando que es muy importante, incorporar a personas desvinculadas de la estructura y tener simplemente una visión de la política ciudadana y no tanto institucional. Creo que la política no debe ser una carrera sino, simplemente, una responsabilidad”, concluyó Manuela Carmena.

Respecto a la negativa de Íñigo Errejón a incorporarse al proyecto, admitió que no había hablado con él al respecto. En todo caso, consideró que tiene “una visión clara de partido sin perjuicio de que le parezca interesante en un momento unirse a coaliciones”.