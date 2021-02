Covid: Galicia confirma 41 casos de la cepa británica

La pasada semana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertía de que, en un periodo corto de tiempo, la cepa británica del coronavirus podría ser dominante en España. La variante ha impactado con fuerza en Portugal, en donde, a pesar de todo, los epidemiólogos destacan la ralentización de los contagios durante el mes de enero. En la comunidad gallega ya son 41 los casos oficialmente confirmados de esta cepa.

Este miércoles, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán –en el marco de la rueda de prensa tras la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en materia de coronavirus– ha explicado que los casos confirmados han pasado de 16 a 41 a lo largo de la última semana.

La detección de los casos no es sencilla. De hecho, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha explicado que no se puede hablar de qué porcentaje representan estos contagios porque “no hay capacidad de hacer secuenciación a todos los positivos”.

Así, ha insistido en que estos 41 casos de la variante británica no son nuevos, sino que se trata de casos ya confirmados en los que, ahora, se confirma la variante.

Tres áreas sanitarias pueden detectar la variante

Comesaña ha recordado que los datos que manejan las autoridades sanitarias establecen que entre un 8 y un 10% de los casos de coronavirus en España proceden de la cepa británica.

Preguntado sobre las pruebas específicas para detectar casos de esta cepa, Comesaña ha destacado que en la Comunidad gallega hay tres áreas sanitarias que cuentan con «equipos para secuenciar, poder objetivarlas y ver otras variantes».