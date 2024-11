Galicia exigirá a los desempleados acreditar la búsqueda activa de trabajo para no perder el paro

Los demandantes de empleo gallegos deberán firmar un acuerdo por el que se comprometen a tener una búsqueda activa de empleo, que incluye «no rechazar trabajos que se adaptan a su perfil» ni tampoco cursos formativos. Los que no cumplan, ha explicado, «serán retirados de las listas de demandantes de empleo» y de «todos los derechos que se otorgan por estar en estas listas»

En concreto, los demandantes que no perciban subsidio de desempleo si no firman este nuevo acuerdo de actividad, se entenderá que no están buscando activamente trabajo y serán excluidos de las listas de demandantes, lo que supondrá, en la práctica, perder acceso a la mediación, tutorización o priorización en los procesos de intermediación del sistema público de empleo.

En cuanto a los perceptores de subsidio que no quieran firmar este nuevo acuerdo, se procederá a su retirada de las listas, en este caso, perderán el derecho a la prestación durante los días que tarden suscribir el acuerdo y en volver a estar anotados en el sistema como demandantes activos.

Por otro lado, los demandantes que firmen este compromiso serán incentivados a través de un nuevo mecanismo de antigüedad, que «los favorecerá en las listas a la hora de recibir ofertas de empleo frente a aquellos que firmen el acuerdo y después lo incumplen. En este último caso, podrían ser sancionados y después regresarían con esa antigüedad a cero, igual que aquellos que decidan firmarlo tras rechazarlo en primera instancia.

Una cuestión «ética» y también de «eficacia»

El presidente de la Xunta ha avanzado estas nuevas medidas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que este lunes se ha celebrado en el municipio coruñés de Noia, y en la que, a continuación, el conselleiro de Emprego, José González, ha detallado que esta medida se trata de una cuestión «ética» y también de «eficacia». Según Alfonso Rueda, de este modo se da «un paso más» y se «afina todavía más» el funcionamiento del sistema de seguimiento de personas desempleadas para «conseguir que figuren en las listas de empleo las personas que realmente están interesadas en buscar un trabajo».

Así, ha relatado que a partir de este mes se ofrecerá a todas las personas que se inscriban en las listas de empleo la opción de firmar un acuerdo en el que «se comprometen a tener una búsqueda activa, es decir, se comprometen a no rechazar trabajos que se adapten a su perfil o a no rechazar cursos formativos».

«Los que no cumplan serán retirados de las listas de demandantes de empleo y, por lo tanto, de todas las ventajas y los derechos que se otorgan por estar en estas listas de empleo; por eso, pretendemos que las personas que estén lo estén con todos los derechos y porque realmente están en la necesidad de buscar un empleo y participan activamente para conseguir este objetivo», ha señalado antes de darle la palabra al titular de Emprego.

Listas de demandantes para las personas que “quieren trabajar”

En esta línea, José González ha explicado que la administración autonómica quiere «avanzar en un objetivo» que considera «primordial»: «que en las listas de demandantes estén exclusivamente las personas que quieren trabajar, los demandantes activos de empleo».

«Las políticas activas de empleo pretenden mejorar la empleabilidad y, por lo tanto, creo que es de sentido común que se dirijan a aquellos que demandan activamente empleo», ha apuntado para, a continuación, recordar que en junio de 2023 se puso en marcha el programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo.

En concreto, está dirigido a aquellos que llevan más de cinco años inscritos y que no realizaron cursos ni citas de orientación en los últimos dos años; los que no confirmasen su disponibilidad para tres ofertas de empleo en un año; los que no se presentan a cita de orientación ni tengan itinerario laboral activo; y los que rechazan una oferta de trabajo o servicios de orientación y empleo.

Así, desde junio de 2023, según ha detallado, 47.000 personas de las que entraron en este programa de seguimiento intensivo consiguieron «la inserción laboral de más de 7.000» y motivó que «cerca de 10.400» dejasen de ser demandantes de empleo.

El hecho de «optimizar» esta línea, ha destacado el conselleiro, permitirá identificar las actuaciones que dificultan la incorporación de las personas inscritas al mercado laboral gallego; analizar y actualizar las demandas de empleo de aquellos que no tuvieron ninguna actividad en los últimos cinco años; mejorar la gestión de los incumplimientos de los compromisos que adquieren las personas demandantes; ajustar las agendas de trabajo del personal orientador; y mejorar el flujo de información y comunicación entre las 54 oficinas de empleo de Galicia.

«El objetivo es claro y concreto: mejorar el funcionamiento de las oficinas de empleo y contribuir a la inserción laboral de los gallegos que están en el paro y que sean demandantes activos de empleo. Avanzamos en esa afinación de listas para prestar a cada persona la atención más adecuada para seguir trabajando en la consecución de un mercado laboral fuerte, dinámico e inclusivo», ha manifestado.