Lorenzana y González Formoso comparten diagnóstico: “La clave para potenciar el rural está en el empleo”

Tres administraciones a la vez y dos colores políticos distintos se sentaron en la mesa del debate a dos que sirvió para clausurar el foro El reto de emprender en el rural, organizado por Economía Digital Galicia en el Pazo de Mariñán, en Bergondo. La conselleira de Economía e Industria de la Xunta y el presidente de la Deputación da Coruña, también alcalde de As Pontes, coincidieron en parte de su diagnóstico sobre el rural gallego. A juicio de María Jesús Lorenzana, “la clave para potenciar el rural está en el empleo”. Para Valentín González Formoso, “sin un puesto de trabajo en el rural no hay motivo para permanecer en el rural”.

Conducido por Julián Rodríguez, director de Economía Digital Galicia, el debate transitó desde el doble desafío que supone emprender y hacerlo en el rural hasta el análisis de la brecha entre la Galicia interior y la atlántica, cada vez más acusada, que semeja un buque mal estibado, que traza un rumbo escorado.

“Las telecomunicaciones son claves”, a juicio de Lorenzana, “aunque no estamos peor que otros países de Europa. La clave para que el rural se potencie está en el empleo. Es lo que hace que el rural atraiga esos servicios. Los servicios van a donde las personas lo necesitan”, ilustró. “Es importantísimo que grandes industrias se asienten en el rural. Necesitamos empresas grandes que tiren de toda la cadena. Es donde se fija población, pero también empleo a más largo plazo. Generando más inversión atraeremos más emprendimiento. Estamos hablando también de la voluntad de las personas”, detalló la conselleira de Economía e Industria.

Los servicios

Para González Formoso, los servicios también son fundamentales. “Tener médico y servicios educativos en un radio razonable, y vinculado a que tu puesto de trabajo esté cerca de donde vives. El trabajo ejerce una fuerza centrífuga en torno a la zona en la que la gente desarrolla su actividad. Un emprendedor puede acabar siendo cien trabajadores”, explicó González Formoso.

El foro organizado por Economía Digital Galicia contó con el patrocinio de Vegalsa, Caixabank e Iberdrola, con la colaboración de la Deputación da Coruña, y se estructuró en varias mesas de debate cuya cobertura audiovisual también será ofrecida por este medio en próximos días.

Los recursos y la energía

Galicia tiene ante sí una “oportunidad enorme”, añadió Lorenzana. A juicio de la conselleira de Economía, “Galicia está muy bien posicionada desde el punto de vista de los recursos naturales con los que contamos. Rica en minerales, rica desde el punto de vista forestal… Estamos compitiendo con economías emergentes y que prestan atención a cosas a las que no le estamos prestando la misma atención nosotros. Lo dice el informe Draghi cuando aborda cuestiones como el autoabastecimiento. Galicia está muy bien ubicada en ese sentido, necesitamos inteligencia y sentido común”.

González Formoso dibujó otro análisis convergente al analizar la energía. “El momento es crítico, debemos tener la capacidad de revolucionar un sector que estaba muy acomodado. Solo escuchando no ejecutamos. Otros territorios no dudan tanto”, advirtió. Y es que para el presidente de la Deputación da Coruña y alcalde de As Pontes, “el rural tiene una oportunidad con las energías renovables. Una oportunidad enorme. Premiando a quienes no especulen, que se comprometan con el territorio, que dejen parte del beneficio en el territorio”, detalló.

La Galicia dual

“Esa Galicia de dos velocidades existe”, sentenció González Formoso, y puso como ejemplo la provincia de Ourense, que perdió 100.000 habitantes en el último siglo cuando es la mejor conectada a la Meseta”. “Lugo que tiene potencial madero y agroganadero. Hay concentración sobre Vigo y A Coruña. Ferrol tiene cercanía al mar, puerto, autovía con la meseta, campus propio, regasificadora y aún así tiene una pérdida población exagerada”, describió.

En esa misma línea, Lorenzana insistió en que “hay zonas de Ourense que están mejor comunicadas con el resto de España que con Lugo o Ferrol. Es necesaria una discriminación positiva, pero con cierto equilibrio”.

“El derecho a crecer”

La conselleira explicó que son necesarias “políticas de acompañamiento para que la actividad económica se reparta por el territorio. Hace falta mayor agilización de trámites y facilitación de suelo empresarial”.

“Todos los esfuerzos que se hagan serán pocos”, en opinión de González Formoso. “A Fraga se le criticó mucho injustamente por la promoción de suelo industrial. Bendito suelo industrial. Déjalo que esté vacío, que ya se llenará”, ilustró, para sentenciar que “todos los pueblos tienen derecho a crecer”.