Grandes empresas y cooperativas agroalimentarias reivindican que Galicia no puede “tener dos velocidades”

Es preciso fijar población en el rural con empleo de calidad y, para eso, la dicotomía entre campo y ciudad debe difuminarse, siendo de vital importancia el papel de las administraciones públicas y de las grandes empresas como posibles núcleos tractores generadores de empleo. Ha sido una de las conclusiones de la mesa redonda sobre las necesidades de los emprendedores para instalarse en el rural celebrada este martes en el Pazo de Mariñán, en A Coruña, dentro de la jornada El Reto de Emprender en el Rural, organizada por Economía Digital Galicia.

En la citada mesa redonda participaron Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia, Alfonso del Portillo, director de Agrobank Norte –la línea de negocio de Caixabank especializada en el sector agroalimentario– e Higinio Mougán, director gerente de AGACA, la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias.

«El rural nunca se deslocaliza»

AGACA reúne en Galicia a más de 28.000 cooperativistas asociados, unos 16.000 en activo. Sobre la situación actual en el campo gallego, como principal nicho de atracción hacia el empleo, Mougán indicó que el año 2023 fue un buen año «en términos generales», aunque hubo “muchos ganaderos bastante perjudicados por las enfermedades del ganado”. Con respecto al ejercicio en curso, “está siendo bastante atravesado”. Así, recordó la particular crisis de los vinos de Ribeira Sacra por la caída del consumo de tinto así como los problemas de muchos productores debido a la climatología y a las consecuencias del huracán Kirk, que impactó en la comunidad gallega a principios de mes. “Por ejemplo, si hablamos de recogida de la patata, Xinzo de Limia está inundado. Si son capaces de recogerla estos días, podría ser un año normal, pero es probable que vayan a quedar cientos de hectáreas sin recoger”, expone. Esta situación, unida a la enfermedad hemorrágica epizoótica del ganado son los grandes problemas de un sector que reivindica la necesidad de ayudas por parte de la administración pública por su condición de generador de empleo y de fijador de población.

“Hay que ser reivindicativos y decir claramente que si queremos mantener la actividad tenemos que acudir a la ayuda de esos productores y ganaderos. El rural es económicamente viable, no podemos dejar que caiga en el abandono. Hay algo claro, y es que nosotros, al contrario de empresas que pueden ir mal en un territorio, no nos deslocalizamos”, resolvió. «No podemos tener una Galicia de dos velocidades, no debemos tener dos marchas distintas», añadió.

Apuesta por la tecnología y la innovación

A respecto de las necesidades de los emprendedores en el rural, habló Alfonso del Portillo. El director de Agrobank Norte recordó que Caixabank puso en marcha esta marca para empresas y trabajadores del agrario hace ahora 10 años. “Nacimos en 2014 para dar respuesta al sector alimentario. Hoy, con 31 oficinas y 96 profesionales, seguimos creciendo porque es un sector por el que merece la pena apostar”, expuso.

Del Portillo cuenta cómo han cambiando las demandas de los emprendedores y autónomos del rural en los últimos años. “Ha habido un profundo cambio tecnológico, una necesidad muy fuerte de aumentar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad y hacer la vida más amable en el campo”, destacó, para indicar que, dejando a un lado los tópicos, la realidad es que “pocos sectores hay en este momento embarcados en un proceso de innovación tan fuerte como el sector primario”.

El financiero también habló de la necesidad de acompañamiento de las grandes empresas. “Lo que hemos visto, por boca de nuestros clientes, es la existencia de problemas de relevo generacional. Ahí todos podemos contribuir a frenarlo. Tradicionalmente, estamos hablando de un sector duro, pero con la aplicación de nuevas tecnologías, estamos consiguiendo que sea menos complicado”, destacó, recordando que, precisamente, en uno de sus programas denominado Tierra de Oportunidades, premiaron a una empresa de asesoramiento informático en el rural.

“Es preciso acompañar a todo el sector primario cuando tienen dificultades. Es preciso favorecer mecanismos para poder garantizar la pervivencia y también ayudas en estos momentos, ante circunstancias como las del Kirk”, dijo, apuntando a la línea de préstamos especiales de Agrobank.

La energía

Francisco Silva, delegado de Iberdrola, quiso también llamar la atención sobre el papel generador de empleo de las grandes empresas tractoras. “Nosotros estamos fundamentalmente en el mundo rural; de hecho, en el rural gallego llevamos 80 años. En zonas donde hay recurso natural, renovable y autóctono. Podemos tener hasta mil empleos entre directos, indirectos e inducidos y el 90% están en zonas rurales. Hablamos de un empleo con condiciones laborales bastante favorables y que es compatible con las otras actividades que se realizan en el rural”, expuso.

Así, Silva reivindicó que la gran industria tiene también empleo que ofrecer en el rural, especialmente al calor de la descarbonización y que, las actividades de la gran empresa, también están llamados a generar más circularidad económica en este entorno debido, por ejemplo, a factores como el pago de impuestos. “Las grandes empresas debemos ser tractoras. La energía eólica y la hidráulica son un factor de diversificación importante en el rural. Hay gente que tiene ingresos más diversidicados gracias a los alquileres de terrenos para los parques, por ejemplo. Además de eso, se contribuye a la economía local con el pago de impuestos, del IBI al IAE… Los estudios dicen que donde hay más renovables suele haber una mayor fijación de población”, aseguró.

Silva defendió que, por ejemplo, «el pasado año, Iberdrola aportó más de 400 millones de euros a la economía gallega, 174 millones de contribución fiscal en Galicia lo que da una imagen de nuestra vocación de permanencia y nuestra política de buena vecindad«. Así, y al respecto del debate sobre los impactos en el sector rural de los parques eólicos, el ejecutivo reivindicó que nunca se han encontrado con un problema de confrontación con el sector rural «en 20 años». «Para producir energía barata, autóctona y renovable, Galicia tiene que aprovechar esa ventaja», zanjó.

Organizado por Economía Digital Galicia, el foro El Reto de Emprender en el rural contó con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Caixabank e Iberdrola, así como con la colaboración de la Deputación de A Coruña.