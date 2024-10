La cadena de valor del lácteo coincide: “Tenemos que mimar al productor”

La cadena de valor del lácteo gallego cierra filas y exhibe unión aun año de que se cumpla una década de un 2015 marcado por las protestas en el sector. El foro El reto de emprender en el rural organizado por Economía Digital Galicia en el Pazo de Mariñán ha reunido a Guillermo Martínez, director gerente de Casa Grande de Xanceda; Javier Bretón, director general de Leche Celta; y Jorge Eiroa, director de compras de Vegalsa, que han puesto en valor la necesidad de crear valor añadido y de crear condiciones atractivas para los productores para garantizar el relevo generacional en una actividad en la que Galicia brilla con luz propia en el panorama europeo.

Con el título Trabajar en el rural es posible. ¿Y rentable?, la mesa redonda ha estado moderada por el periodista de Economía Digital Galicia, Rubén Rodríguez, y en ella se ha reiterado la necesidad de apostar por la innovación y la sostenibilidad como claves de futuro para el rural gallego.

«Si no nos diferenciamos no podemos competir», ha defendido Guillermo Martínez. La compañía ha hecho de estos dos conceptos las principales señas de identidad que le han permitido posicionarse como referencia en su segmento. «Las grandes industrias aplican economías de escala y rebajan costes», a diferencia de Casa Grande de Xanceda, que ha optado por defender «la innovación» como un factor clave para hacerse hueco en el mercado.

Sobre las facilidades para emprender en el rural, Guillermo Martínez ha asegurado que en el caso de Casa Grande de Xanceda son 200 hectáreas de terreno sobre las que despliega sus actividades. «Si alguien tiene que instalarse alguien de nuevo y tiene que comprar 200 hectáreas para producir, lo veo complicado», ha defendido, antes de apuntar que el relevo generacional en esta compañía está garantizado, pero no así en el conjunto del rural.

«Viene una cuarta generación con un gusto muy importante», ha subrayado. Sobre la necesidad de atraer a la población joven al sector, el director gerente de Casa Grande de Xanceda ha abogado por ofrecer unas condiciones adecuadas. «Ya no me refiero solo a una cuestión de dinero, sino también de salario emocional», ha defendido. «Cuando compras algo muy barato, sospecha que hay alguien en la cadena que está perdiendo y no ayudan a la sostenibilidad», ha destacado.

La apuesta de Vegalsa por el producto local

Sobre este punto ha coincidido también Jorge Eiroa. «Tenemos que mimar a los productores. Tienen que ganar dinero», señalado el director de compras de Vegalsa-Eroski. El ejecutivo de la cadena de distribución ha puesto en valor que la compañía ha apostado desde sus orígenes por «apoyar al entorno».

«En Galicia lo tenemos todo. Buena carne, leche, pescado con lonjas a media hora de nuestra plataforma, productos de huerta…», ha subrayado, antes de abogar por mantener unos precios adecuados que permitan blindar la actividad de estos sectores. «Si no mimamos a los productores pues habrá productos que no podremos disfrutar», ha advertido.

El director de compras de Vegalsa-Eroski ha presumido de la «relación muy buena» que mantiene «con todos los proveedores». Para ello realizan reuniones anuales en A Coruña para explicar la estrategia de la empresa para los próximos años y se apuesta por nutrir a cada supermercado con 274,2 millones de euros anuales en compra de productos a proveedores locales. Entre ellos, «el mejor panadero de cada zona». «Por desgracia, cada vez hay menos. Están desapareciendo. Si no hay mimo y no hay cariño van a ir desapareciendo», ha censurado un Eiroa que ha dibujado un escenario en el que la compañía actúa como punto de enlace para ofrecer «productos buenos, bonitos y a un precio rentable» a los consumidores, pero al mismo tiempo, ofrecer unas condiciones económicas óptimas para sus proveedores.

Leche Celta y el punto de inflexión de 2015

La cita organizada por Economía Digital Galicia contó con el patrocinio de CaixaBank, Iberdrola y Vegalsa, la colaboración de la Deputación da Coruña y la presencia del director general de Leche Celta. Javier Bretón ha celebrado los 35 años de una empresa que cerró 2023 con una facturación de 342 millones de euros. «Es un orgullo», ha destacado un Javier Bretón que ha ensalzado que la firma ha «estado innovando cada año».

El directivo de Leche Celta ha rememorado la crisis de 2015 y el punto de inflexión que supuso para el sector. «Los ganaderos perdían dinero y decidimos sentarnos toda la cadena de valor y dar valor a nuestro producto» a través de la apuesta por lo ecológico y por el pastoreo.

«Es algo que solo lo podemos hacer en Galicia. En Andalucía no pueden sacar a los animales a 40 grados», ha recalcado Bretón, que ha tildado de «problema serio» la falta de trabajadores en el rural. «No somos capaces de atraer a personas que quieran trabajar en el rural incluso en las propias plantas», ha destacado.

Para evitar que este problema se extienda también a los propios productores de leche, Javier Bretón aboga por «preparar a los ganaderos como grandes empresas, con sus tiempos, su descanso. Eso hay que pagarlo. Si no, en cinco o diez años no tendremos productos a precio competitivo», ha recalcado el directivo de Leche Celta, empresa que prevé que su producción en Galicia pase de suponer el 45-50% actual a un 50%-55% en los próximos años.