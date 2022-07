Doce incendios en Galicia aumentan las hectáreas calcinadas a más de 4.600

Desde el jueves, y debido a incendios forestales, Galicia ha visto como más de 4.600 hectáreas han quedado arrasadas. Ese es el cómputo que la Consellería de Medio Rural ha facilitado este domingo.

Por el momento, la situación más preocupante continúa en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, donde la Xunta mantiene activa la alerta por proximidad del fuego a núcleos habitados. En concreto, en Folgoso do Courel siguen activos tres incendios que se acercan ya a las 2.000 hectáreas calcinadas.

También en la provincia de Lugo, en A Pobra do Brollón, la administración autonómica mantiene decretada como medida preventiva la situación 2 en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó el viernes de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.

Por otra parte, también en Lugo, la Xunta ha dado por controlados dos de los incendios activos en el municipio lucense de Quiroga.

Incendios en Lugo

La Xunta asegura tener controlado «un 90% del perímetro» de los seis incendios activos en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón que, junto a los tres incendios de Quiroga, han calcinado ya casi 3.000 hectáreas. Según ha confirmado el técnico de distrito de la Consellería Ramón Recaman, la orografía de la zona, «con pendientes acusadas» a las que solo pueden llegar medios aéreos, dificulta el control.

En todo caso, ha afirmado que la previsión es que a lo largo de este domingo se consiga que todos los incendios activos en estos momentos en la zona — seis en total, que afectan a los municipios de Folgoso do Courel, Samos y A Pobra do Brollón– pasen a una fase de estabilización.

Ourense

En la provincia de Ourense, sigue activo desde las 6,57 horas de este viernes un fuego en Vilariño de Conso, en la parroquia de Pradoalbar. Por el momento se mantiene en unas 160 hectáreas afectadas en el Parque Natural do Invernadeiro.

Y en Carballeda de Valdeorras la Xunta ha dado por estabilizado el incendio que permanece activo desde las 22,09 de este jueves registrado en la parroquia de Riodolas, que afecta a 1.100 hectáreas. Aunque la superficie quemada es extensa, arde monte raso y no afecta a viviendas.