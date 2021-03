¿El 70% inmunizado en verano? Feijóo cree que a este ritmo es imposible

Se necesitan más vacunas. Ese es el mensaje que ha trasladado el presidente de la Xunta este sábado y que pone en duda que se pueda alcanzar el objetivo de inmunizar al 70% de la población antes del otoño. «Si no aceleramos y no tenemos vacunas, va a ser muy difícil cumplir la inmunización del 70% en el verano. De momento no es posible. Si tenemos más vacunas, es posible», dijo Alberto Núñez Feijóo.

Las palabras del dirigente autonómico llegan un día después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizara tres nuevos centros de fabricación para las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca con el objetivo, precisamente, de reforzar el suministro ante los incumplimientos de las farmacéuticas en el envío de dosis.

Feijóo ha reiterado que el Sergas tiene capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias, lo que permitiría inmunizar «a toda Galicia en dos vueltas en tan solo semanas». «Pero para eso necesitamos 100.000 vacunas diarias. No las tenemos ni por mucho que apuremos las vamos a tener en abril», lamentó.

El desembarco de los tratamientos de Janssen y, probablemente, de Novavax, quizá también de la vacuna rusa Sputnik V, también en evaluación por parte de la EMA, son la principal esperanza para acelerar el ritmo, un objetivo que es clave también en la recuperación económica, que desde hace un año va de la mano con la situación sanitaria.

Calendario de vacunación

A pesar de todo, la Xunta mantiene por el momento su calendario de vacunación. La disminución de las dosis de AstraZeneca no altera los planes ya que se comunicó con anterioridad.

De esta manera, el Sergas seguirá con su «calendario», de modo que a mediados de abril «todos los mayores de 80 años» contarán con la primera dosis administrada, para quedar completamente inmunizados con la segunda «los primeros días del mes de mayo».

Además, Feijóo ha reiterado que después de la Semana Santa arrancará la vacunación a la población entre 55 y 65 años, tramo de edad autorizado esta misma semana en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Mientras tanto, el Sergas aprovechará la Semana Santa para seguir administrando dosis a mayores de 80 años, a personas de 50 a 55 y también a efectivos de «actividades esenciales», como policías y bomberos, entre los 55 y los 65 años.