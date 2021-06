El BNG dispara contra Yolanda Díaz en la manifestación por la crisis de Ferrolterra

Nueva manifestación masiva en Ferrolterra contra la crisis industrial que padece la comarca. Unas 700 personas han acudido a estas protestas que han salido de la ciudad de Ferrol y que han concluido en el puente de As Pías arrojando un barco de cartón al mar con el mensaje SOS Ferrolterra.

La convocatoria de esta movilización fue impulsada desde los sindicatos CIG, CC OO y UGT y ha reunido a varios alcaldes de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, además del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Este último ha reclamado la puesta en marcha de «un plan de reactivación industrial y económica, que sea atendido por parte de las administraciones competentes» ante lo que es «un abandono tanto por parte del Gobierno central como por parte del Gobierno de la Xunta».

El diputado nacionalista ha vuelto a reclamar la conversión de Navantia «en un complejo industrial integral, con la diversificación y la incorporación fundamental de la construcción naval civil», así como una transición energética justa frente «al cierre de la central térmica de As Pontes sin alternativas», además de «una regeneración en la ría de Ferrol»: «Sabemos que a día de hoy está en lo mínimo de su capacidad productiva», ha proclamado, antes de lanzar un dardo a Yolanda Díaz.

Rego ha instado a la vicepresidenta tercera del Gobierno “a que cumpla sus compromisos” y la ha acusado de llevar “más de un año y medio incumpliendo» la derogación de la última reforma laboral, que «es fundamental para poder recuperar derechos todos los trabajadores».

Los sindicatos censuran la «inacción política»

Por la parte sindical, el secretario comarcal de la CIG, Manel Grandal, ha asegurado que esta protesta ha sido «una batalla más dentro de esta guerra, ante la situación de desempleo, pobreza y emigración de nuestra juventud». Grandal ha afeado a las administraciones que vivan «de culparse unas otras», ya que el Gobierno central está «desaparecido, que parece que ni está ni se le espera», y la Xunta, a su juicio, «vive de la propaganda y olvidando que son los verdaderos responsables de la política industrial» del país. Además, ha criticado que ambas administraciones hayan sido incapaces “de sentarse para constituir una mesa para abordar el futuro de estas comarcas».

El nuevo secretario comarcal de CC OO, José Hurtado, ha detallado que la comarca está «en declive»: «Se ha cerrado Siemens Gamesa en As Somozas, la central térmica de Endesa en As Pontes está agonizando y Navantia está como está», en alusión a la falta de carga de trabajo en el astillero. Por su parte, José Antonio Díaz, secretario comarcal de UGT, ha aseverado que «no es posible» que los sectores económicos de la zona estén en esta situación y con esta «inacción política». «Y no se nos está escuchando», ha apuntado.

Es por ello que ha asegurado que «Ferrolterra está unida en la búsqueda de carga de trabajo para el sector naval» y que devuelvan todo lo que «han robado desde la primera reconversión que existió». «Desde entonces se nos está recortando nuestro tejido industrial, algo que no vamos a permitir», ha avisado el responsable de UGT.