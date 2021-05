Ferrolterra vuelve a salir a la calle contra el parón en Navantia y el cierre de As Pontes

La comarca de Ferrolterra vuelve a protagonizar protestas multitudinarias para exigir soluciones a la crisis industrial que atraviesa. Trabajadores de la central térmica de Endesa en As Pontes y sus auxiliares, así como operarios del naval ferrolano que gira en torno a Navantia, se han echado a la calle para dar visibilidad a sus protestas.

Los rabajadores de Endesa y de las compañías auxiliares de central térmica de As Pontes han llegado a cortar en la mañana de este jueves el tráfico de vehículos en la autovía AG-64 (Ferrol-Vilalba) para reclamar tanto a las administraciones como a la empresa eléctrica «garantías de empleo».

La protesta tiene como objetivo reclamar «la garantía de empleo que está en entredicho con la ampliación del proceso administrativo de cierre», ya que el acuerdo con Endesa de garantía de empleo vence el 30 de junio, motivo por el cual exigen tanto a la Xunta como al Ministerio de Transición Ecológica que asuman “responsabilidades” para “garantizar que este cierre tiene que venir acompañado del compromiso del mantenimiento de empleo”, según ha defendido el responsable de la CIG en la térmica de As Pontes, Alberte Amado.

Protestas simultáneas con el naval ferrolano

El sindicalista ha detallado que esta acción de protesta se ha desarrollado al mismo tiempo que los trabajadores del sector naval de Ferrol han cortado el acceso a la ciudad, en la rotonda situada en el acceso al puerto y han protagonizado una quema de neumáticos.

«No es un problema sólo del naval, es de la comarca y de toda su industria», ha asegurado el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey (CC OO), en declaraciones a los medios durante la protesta, que se ha desarollado ante el acceso al puerto interior de Ferrol. «Hay empresas en lugares muy lejanos que dependen del sector naval y pensamos que tenemos que visualizar este problema, ya que estamos ante un gran drama tanto para las personas como para las empresas», ha detallado García Juanatey.

«Aquí no solo está afectado el sector naval, también el energético, que se están desmontando en nuestra región», ha aseverado el responsable sindical, que ha revelado que la dirección de Navantia les informó de “que hay numerosas acciones comerciales, pero que son a largo plazo y que no se producirán en un plazo menor a los dos años y por lo tanto no son lo que necesitamos ahora», ha aseverado.

En paralelo, García Juanatey ha denunciado que Ferrol es la ciudad de más de 20.000 habitantes con peor tasa de actividad laboral del Estado. «Por desgracia llevamos tiempo en posiciones próximas y el problema que tenemos aquí es el monocultivo del sector naval. No hemos sabido diversificar. Entendemos que para el futuro es importante la apuesta que se está haciendo en Fene (A Coruña) -en alusión a la eólica marina- y en turbinas con el hidrógeno, y no podemos esperar a que el sector naval esté pujante para revivir», ha censurado.