El Gobierno lanza casi 20 millones en ayudas para el sector pesquero por la escalada del gasóleo

Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha anunciado que el Gobierno ha comenzado a abonar este miércoles las ayudas directas de 18,18 millones de euros al conjunto del sector pesquero para paliar el alza del gasóleo y compensar los efectos negativos de la guerra en Ucrania y el incremento de los costes. El ministro ha apuntado que el Ejecutivo estudiará si se pueden aplicar «medidas suplementarias» en favor de la flota.

«Hoy se han comenzado a abonar todas las ayudas directas al conjunto del sector pesquero, que es un sector absolutamente prioritario para este Gobierno», ha asegurado Planas durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Estas ayudas directas beneficiarán a unas 7.600 empresas, según ha precisado el ministro. De todas ellas 126 son buques que faenan fuera del caladero nacional y que percibirán un total de 2,5 millones de euros.

Planas ha destacado que los buques españoles también pueden beneficiarse de las medidas activadas en el marco del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y Acuicultura (FEMPA) con las que se destinan 30 millones de euros a la pesca extractiva, incluidos los pesqueros de larga distancia.

Medida discriminatoria

Cuestionado por el diputado del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV), Joseba Andoni Agirretxea, sobre las razones por las que se está «discriminando» a la flota española que faena en aguas del Atlántico, Índico y Pacífico negándole la bonificación por litro de carburante, Planas ha reiterado que «no es una medida discriminatoria».

El ministro ha explicado que la ayuda al gasóleo de 20 céntimos aplicada por el Gobierno «únicamente se da en el territorio nacional, materia por la cual la flota que faena fuera del caladero español no ha podido beneficiarse de esta ayuda».

«Este Gobierno es sensible a la situación que atraviesa el sector pesquero y en el marco de las medidas que se adoptarán en un futuro se va a examinar si se puede tomar alguna medida extraordinaria más, pero en ningún caso se puede atribuir al Gobierno un menosprecio a esta actividad que es fundamental para el país», ha recalcado Planas.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV), Joseba Andoni Agirretxea, que ha reiterado la situación «tan complicada» de los barcos que faenan en aguas internacionales, ha lamentado que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la que iba destinada esta pregunta, no haya querido responderla. «Sabemos que no es usted quien ha decidido esta medida, sino la ministra de Hacienda, pero parece que no le apetece dar explicaciones a esta exclusión que no es justa para la flota», ha subrayado.

Agirretxea ha apuntado que la exclusión del descuento «no es justa ni comprensible» ya que existen buques abanderados de otros países que repostan en los puertos del Estado español y se están beneficiando de esa rebaja mientras que hay navíos españoles de altura que «contribuyen a la riqueza de la economía nacional» y no lo están obteniendo por repostar fuera.

Esto supone, a su juicio, debilitar la posición de la flota española frente a barcos de otros países que «no cumplen» los estándares sociales que se exigen en Europa por lo que ha pedido una solución.