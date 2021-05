El Gobierno prepara peajes en todas las autopistas y autovías tras anunciar bonificaciones en la AP-9

El Gobierno ha presentado y remitido a Bruselas la creación de un nuevo impuesto en España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que propone implementar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. La medida se haría efectiva para autovías y autopistas a partir de 2024, y posteriormente se extendería al resto de carreteras nacionales y regionales del país, una decisión que deja en el aire las bonificaciones prometidas por el Ejecutivo para la AP-9 este verano.

El texto presentado alega que los más de 26.466 kilómetros que conforman la red estatal de carreteras, la más extensa de Europa, hace que los costes sean inasumibles de manera directa por los recursos presupuestarios. En Gobierno apoya su decisión en este principio y en el de «quien contamina paga», por lo que el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.

Las incógnita de la AP-9

La noticia llega menos de un mes después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, haya anunciado una bonificación para los usuarios de la AP-9 en cumplimiento del acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y el BNG para lograr el apoyo de los nacionalistas gallegos en la investidura. Dichas bonificaciones, que ahora quedan en el aire tras el anuncio de la imposición de peajes en todas las vías, ofrecen rebajar al 50% los viajes de ida y vuelta en el mismo día con telepeaje.

Además de esta rebaja, el paquete de bonificaciones anunciado por Ábalos promete la gratuidad del tramo Vigo-Redondela, un descuento adicional del 20% a vehículos pesados para conductores que realicen más de 20 viajes al mes, y una reducción del precio del 50% para el tramo Vigo-Tui. Estos descuentos, que todavía están siendo negociados con Audasa, la concesionaria de la Autopista del Atlántico, están programados para entrar en funcionamiento en el mes de julio, aunque su permanencia en vigor después del nuevo impuesto para todas las vías es una incógnita.

Protestas del BNG

El Bloque Nacionalista Gallego, que apoyó a Pedro Sánchez en su investidura a cambio de la promesa de rebaja o eliminación del peaje de la AP-9, ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo. «Todavía no nos hemos librado de los peajes abusivos de la AP-9 y ya quieren que paguemos también las autovías. ¿Es este el Gobierno progresista? De decepción en decepción», escribieron los nacionalistas en su cuenta de Twitter.

Apoyo de la DGT

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, ha aplaudido el nuevo impuesto al uso de autopistas, autovías y carreteras alegando que «en todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos».

Para apoyar su postura, ha añadido que «usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país», agregando que «se puede discutir» si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento. Al hilo de esto, Pere Navarro ha defendido el principio de «el que usa lo paga» y ha instado a los grupos a ponerse de acuerdo en esta materia y no hacer que «la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando las carreteras».