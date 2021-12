El ocio nocturno gallego, contra las restricciones: “El Fin de Año supone el 60% de la facturación”

Los representantes del ocio nocturno se plantan ante la posibilidad de que la Xunta implante nuevas restricciones de cara a Fin de Año. Tanto el presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, como su homólogo en Hostalería Federada Galega, Sergio Fernández, coinciden en que unas hipotéticas nuevas medidas no serían “entendibles” e incentivaría “las fiestas privadas sin control”.

A su juicio, un posible endurecimiento de las restricciones supondría el cierre definitivo para locales que hasta ahora resistieron en el contexto de pandemia. Según Luis Diz, las celebraciones de Fin de Año suponen “el 60% de la facturación de este año”. “La inmensa mayoría de las entradas están vendidas”, insiste el representante, al tiempo que recuerda que el ocio nocturno estuvo “18 meses cerrado”.

“Nadie habla de indemnizar”

Por otra parte, Luis Diz denuncia “improvisación” por parte de las autoridades gallegas y precisa que no se puede comparar el contexto en Galicia, a la espera todavía de las decisiones que se adopten, con el de comunidades como Cataluña o Asturias que ya anunciaron el cierre del ocio nocturno hace días.

“Nadie habla de indemnizar”, denuncia Sergio Fernández, a lo que Diz apostilla que “las ayudas han sido pocas” en comparación con comunidades como Cataluña desde el estallido de la pandemia.

Además, ambos representantes defienden la “seguridad” de los establecimientos de ocio nocturno y apuntan que, de acordarse el endurecimiento de restricciones para este sector, se incentivarían las fiestas privadas o botellones. “Sin mascarrilla y sin control”, insisten en este sentido los dos, que apuntan ya a la existencia de eventos de este tipo este pasado fin de semana.

“Se nos dijo que no dependería del número de contagios, sino de la presión hospitalaria”, afirma, como otro argumento para rechazar posibles cierres, el presidente de Galicia de Noite, que recalca que no se puede “machacar” a este sector. “Hemos cumplido todo lo que se nos pidió”, apostilla a este respecto. “Somos un sector con medidas seguras”, añade Sergio Fernández, que se pregunta por qué no se llevaron a cabo antes cribados. “Sería la losa para muchos locales”, añade sobre el posible cierre de los mismos de optarse por un fin de año con cierre del ocio nocturno u otras medidas restrictivas.