El Sergas confirma que no cerrará camas durante el verano

Jorge Aboal, directo xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha insistido este jueves en comisión parlamentaria que «no se cierran camas» en la época estival y ha asegurado que están preparadas todo el verano» para «los pacientes que las necesiten». Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Iria Carreira sobre el anuncio de cierre de camas hospitalarias y la reducción de la actividad asistencial en los meses de verano. «Bloquearán un 10% de camas en verano», ha manifestado la parlamentaria del Bloque al realizar la pregunta.

«Un año más y ya son siete, las camas no se cierran, siguen disponibles al 100% y están preparadas todo el verano para ser utilizadas si los pacientes así lo necesitan», ha afirmado el director xeral en respuesta a la pregunta del bloque.

Aboal ha remarcado que «las camas están siempre preparadas para recibir a los pacientes cuando lo necesitan». «Están preparadas todo el verano para ser utilizadas», ha reiterado. «Las camas no se cierran, no se retiran, están preparadas todo el verano para los pacientes que lo necesiten. El Sergas no cierra camas», ha vuelto a señalar en su intervención en comisión. Además, ha afirmado que «no hay disminución de quirófanos» y «están todos preparados para ser utilizados».

«Cuando tienen necesidad de ingresar, todos los pacientes en Galicia que necesitan el ingreso tienen una cama siempre», ha defendido, para recordar que lleva «30 años» en la Comunidad gallega «y no hay gente que se quede a la espera porque la camas están bloqueadas». «No sucede», ha sentenciado. «Si hay demanda, las camas se van habilitando», ha apostillado.

Actividad asistencial

Sobre la actividad asistencial, el director xeral ha señalado que entre enero y mayo «aumentó» en todos los ámbitos, con un 12,4% más de cirugías, un 7% más de consultas y un 11% más de pruebas.

Según ha detallado, entre enero y mayo, con respecto al mismo periodo de 2021, se han hecho más de 8.000 intervenciones quirúrgicas más; más de 130.800 consultas externas y más de 139.100 pruebas más.

Antes las críticas de derivación «sistemática» por parte del Sergas de pacientes en lista de espera con prioridad tres -la no urgente- a centros concertados realizada por la diputada del BNG, Aboal ha puntualizado que en los últimos cinco años las personas derivadas han sido «un 2%», mientras que el 98% ha recibido asistencia en los centros del Servizo Galego de Saúde.

Sobre el periodo de 2017 y 2021 ha situado la derivación a centros concertados en un 10%, «que es el 50%», ha subrayado, de los derivados en el periodo «2005-2009» durante «el bipartito». «Ya lo dije en su día», ha abundado.

Mejores listas de espera

En el caso concreto de las listas de espera, ha destacado que en 2019, antes de la pandemia, Galicia registró «las mejores cifras de los 16 años que existe el registro» y «a pesar» de la Covid-19 se ha situado como «la tercera comunidad con mejores resultados en todo el territorio nacional». En especial ha resaltado las especialidades de Otorrinolaringología y Cirugía Vascular que cuentan «con los mejores resultados de todo el territorio nacional».

«Las listas de espera reflejan el trabajo de muchos profesionales por resolver los problemas de los pacientes», ha explicado, para afirmar que «siempre» quieren «mejorar los datos» de demora.

Aboal ha comentado que la planificación «conlleva la adecuación de recursos a las necesidades asistenciales» y «todos los años se tiene en cuenta el decremento de la demanda» en el periodo estival. Por ello, ha defendido que el Sergas dispone «operativos todos los recursos necesarios para la asistencia sanitaria».

Y ha matizado que entre julio y septiembre «solo se autorizan ausencias vacacionales en el 33% del personal de cada servicio». No obstante, ha matizado que se «cubre el 100%» de las ausencias de enfermería, auxiliar de enfermería y celadores de unidades en funcionamiento; así como «el 100%» de urgencias y guardias médicas.

Conflicto en el CHUS

Por parte del BNG, Iria Carreira ha lamentado el «escaso esfuerzo» del Sergas «para solucionar el conflicto» en el Servicio de Otorrinolaringología del complejo hospitalario compostelano, con personal que lleva meses en huelga, frente al «esfuerzo de los profesionales».

Leer más: El CHUS acelera el proceso para elegir al nuevo jefe de Medicina Interna

Frente a ello, Aboal ha reivindicado el «esfuerzo» de la Administración sanitaria para resolver este conflicto. «Si piensa que es escaso, lo desconoce», ha concluido.