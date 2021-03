Europa constata alergias graves con AstraZeneca en plena vacunación masiva en Galicia

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento añade alergias graves al listado de posibles efectos secundarios de la vacuna contra el Covid-19 fabricada por AstraZeneca.

A través de un comunicado que se ha hecho público este viernes, la EMA advierte de estos efectos secundarios tras realizar una revisión de 41 informes de casos de posible anafilaxia observada en alrededor de 5 millones de vacunas administradas en el Reino Unido. «Después de una revisión cuidadosa de los datos, creemos que es probable que exista un vínculo con la vacuna en, al menos, algunos de estos casos», ha dicho en un comunicado la agencia.

La anafilaxia es un efecto secundario conocido que puede ocurrir, muy raramente, con las vacunas, y, de hecho, está incluido como riesgo potencial en el plan de gestión de riesgos para la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca, por lo que la información del producto ya contiene una advertencia sobre reacciones anafilácticas.

Vacunación a 20.000 gallegos con Astrazeneca el fin de semana

La EMA ha aconsejado que cualquier persona que desarrolle una reacción de este tipo después de la primera dosis de la vacuna no reciba la segunda dosis. Este consejo, que está alineado con todas las vacunas Covid-19 autorizadas en la UE, permanece sin cambios, por lo que la actualización de la información del producto no requiere ningún cambio en la práctica clínica, mientras, por otro lado, la EMA estudia los eventos trombóticos reportados en Austria aunque, según aseguran, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, «que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna».

La EMA endurece la advertencia sobre efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca a las puertas de un fin de semana de vacunaciones masivas en Galicia. Está previsto que un total de 20.000 gallegos de entre 50 y 55 años reciban una dosis de la vacuna de AstraZeneca este mismo fin de semana después de que el Gobierno central haya entregado a la Xunta de Galicia un total de 30.000 dosis de la vacuna fabricada por la farmacéutica británica.